Soldados que aparecem em vídeo do 7 de Setembro são indígenas brasileiros, e não estrangeiros

O que estão compartilhando: vídeo em que militares fazem saudações em diferentes línguas; postagens afirmam que esses soldados que participaram do desfile de 7 de Setembro não eram brasileiros.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O Comando Militar do Planalto esclareceu que as seis pessoas fardadas que aparecem falando em línguas diferentes do português na verdade são indígenas das etnias Tariana, Kuripako, Baré, Kubeo, Yanomami e Wanano. Os militares fizeram a seguinte saudação em suas respectivas línguas nativas: “Viva a independência do Brasil! Tudo pela Amazônia, Selva!”. O vídeo foi filmado durante as comemorações do 7 de setembro em Brasília.

Soldados que aparecem em vídeo no Facebook não são estrangeiros. Foto: Reprodução

Saiba mais: Em tom de urgência, o autor do vídeo que viralizou no Facebook afirma, diante das imagens do desfile de 7 de Setembro, que militares do Exército que participaram do evento não eram brasileiros, o que não é verdade. Ele diz se tratar de um “vexame para o presidente do País”. Em seguida, mostra os soldados falando em línguas diferentes do português. Sobre as imagens há a legenda “achem o erro e deixa sua avaliação”.

As palavras de ordem gritadas em línguas indígenas pelos seis militares foram repercutidas na mídia. O fato foi registrado, por exemplo, por Agência Brasil, Poder 360 e Band.

A TV Brasil transmitiu o evento pelo YouTube, onde é possível acompanhar a homenagem a partir de 1 hora e 48 minutos de transmissão. Antes das falas, o cerimonialista do evento informou o que os indígenas iriam declarar. A apresentação aconteceu em frente ao palanque onde estavam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, a ministra Sonia Guajajara, dos Povos Indígenas do Brasil, e outras autoridades. Em seguida, no estúdio da TV Brasil, o jornalista Luiz Carlos Braga repete a informação fornecida pelo cerimonialista.

A página que postou o vídeo no Facebook foi procurada, mas não respondeu.

