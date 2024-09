Starlink não tem serviço de internet vitalício; postagem tem sinais de manipulação com IA

O que andam compartilhando: vídeo em que o apresentador Celso Freitas, do Jornal da Record, parece comentar sobre o lançamento de um plano vitalício de internet da empresa Starlink, do bilionário Elon Musk. O serviço estaria condicionado a um pagamento “a preço de custo” de uma “antena mini”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O material checado manipula um trecho de uma matéria antiga do Jornal da Record, do dia 3 de setembro, onde o apresentador Celso Freitas comenta sobre o pronunciamento da Starlink afirmando que cumprirá a decisão de Alexandre de Moraes e bloqueará o “X” no Brasil. A ferramenta Loccus.IA detectou manipulação do áudio em partes do vídeo. Os produtos oferecidos pela Starlink possuem cobranças mensais, segundo as informações do site oficial da empresa de Elon Musk.

Ferramentas de detecção de IA detectaram manipulação de áudio em partes do vídeo. Foto: Reprodução

PUBLICIDADE Saiba mais: A alegação presente no vídeo checado já foi utilizada em outras postagens enganosas a respeito da Starlink. Na plataforma do Reclame Aqui é possível ver queixas de pessoas que foram enganadas por publicações que utilizavam um site falso da empresa do Elon Musk e compartilhavam promoções fraudulentas. Em uma das reclamações no site, o usuário lesado explica que comprou a antena vitalícia após clicar em uma propaganda que utilizava a imagem do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Esse tipo de conteúdo já foi checado pelo Estadão Verifica. A reportagem constatou que houve manipulação de áudio em um vídeo antigo do parlamentar.

No site oficial da Starlink, não há opção de pagamento único ou planos vitalícios da empresa. Para utilizar os seus serviços, o cliente precisa comprar o equipamento e pagar taxas mensais que variam de acordo com o plano escolhido.

Disputa judicial entre Elon Musk e o STF

Nos últimos meses, o nome de Elon Musk e as empresas que são gerenciadas pelo bilionário ganharam destaque nas redes sociais e nos meios de comunicação no Brasil. Entre elas, a companhia Starlink, que disponibiliza sinal de internet por meio de instalações de satélite.

O sinal do serviço da companhia se destaca por alcançar áreas remotas. No Brasil, a Starlink é a líder entre os provedores que oferecem banda larga fixa por satélite na Amazônia, segundo levantamento da BBC News Brasil. A região é considerada o principal mercado da empresa no País, com 90% dos municípios possuindo antenas instaladas. Cerca de 224,7 mil brasileiros utilizam os serviços da empresa, o que representa 0,5% das conexões de internet no País, de acordo com os dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Publicidade

As contas da Starlink foram bloqueadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele alegou a existência de um “grupo econômico de fato” sob comando do bilionário, e determinou o bloqueio das contas para garantir o pagamento de multas de outra empresa, a rede social X. Musk anunciou que a empresa de internet oferecerá serviço gratuito no Brasil até que a briga judicial seja resolvida.