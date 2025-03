Vídeo tira de contexto notícias sobre soltura de presos para atacar STJ e STF

O que estão compartilhando: vídeo em que um homem apresenta manchetes sobre decisões de soltura de pessoas presas, todas elas relacionadas ao tráfico de drogas. Ele faz comentários como “se você é mais um daqueles que defende os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e STJ (Superior Tribunal de Justiça), afirmando que eles são defensores da democracia, assista esse vídeo” e “Você que defende essa corja toda, faz apologia a tudo isso”.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: falta contexto. De seis manchetes listadas no vídeo, três são apresentadas sem detalhes que expliquem a legalidade das solturas. Uma das manchetes está desatualizada e outra engana ao sugerir algo que não consta na decisão judicial. O autor da postagem disse ao Estadão Verifica que “não fez um vídeo na intenção de mostrar quem foi solto e quem foi preso novamente”, mas que quis “mostrar o que realmente o STF e o STJ fazem”.

Decisão do STJ sobre soltura de acusado de tráfico foi baseada na legislação sobre prisão preventiva. Foto: Reprodução/Instagram

O Verifica analisou cada manchete apresentada no vídeo e identificou que, dentre as seis listadas, cinco foram descontextualizadas. Veja abaixo:

Condenados em regime semiaberto, integrantes de quadrilha estavam encarcerados

A primeira manchete apresentada pelo autor do vídeo é uma notícia do portal de notícias G1 , que informa que o STF mandou soltar 15 integrantes de uma quadrilha que operava o tráfico de drogas em Campinas (SP).

Isso de fato ocorreu, mas o autor do vídeo omite a informação, inserida na reportagem, de que o ministro Edson Fachin revogou as prisões preventivas porque as pessoas já haviam sido condenadas em primeira instância e as penas fixadas deveriam ser cumpridas em regime semiaberto.

Neste regime, enquanto cumpre a pena imposta, o preso tem autorização para sair do presídio durante o dia para trabalhar e deve voltar à penitenciária à noite e durante fins de semana e feriados.

A reportagem não cita os nomes dos beneficiados pela decisão, mas informou se tratar do caso relacionado a Claudemir Antonio Bernardino da Silva, o Guinho , alvo de uma operação desencadeada em 2023 pelo Ministério Público de São Paulo.

Com base nisso, o Estadão Verifica identificou o processo em que ele é réu no Tribunal de Justiça de São Paulo e localizou os nomes de mais 23 acusados e encontrou a decisão que beneficiou as 15 pessoas citadas na reportagem do G1.

Fachin explicou que decisão de juiz local foi incompatível com a jurisprudência do STF. Foto: Antonio Augusto/STF

O documento estendeu para os 15 acusados os efeitos de uma ordem anterior, que atendia ao pedido de um dos réus . No primeiro pedido, Fachin observou que o homem foi condenado por organização criminosa a uma pena de reclusão em regime semiaberto.

Ocorre que o juiz que o condenou manteve uma prisão preventiva que havia sido decretada enquanto houvesse a possibilidade de o réu recorrer da sentença. A prisão preventiva é uma medida cautelar que mantém uma pessoa investigada ou acusada encarcerada enquanto o processo tramita.

O réu então recorreu da decisão, solicitando à Justiça a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. A argumentação era que havia incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença condenatória. Ao analisar o caso, Fachin explicou que a decisão do juiz local, de negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, embora tenha fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, é incompatível com a jurisprudência da Corte. Segundo Fachin, há entendimento da Segunda Turma do STF de que não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva com a imposição de um regime penal menos grave que o fechado.

Plenário do STF votou para manter a prisão de ‘André do Rap’, solto por um único ministro

Outra manchete citada pelo autor do vídeo foi publicada pela revista Veja , em maio do ano passado. Ela informa que, solto pelo STF, o traficante André do Rap completava naquele momento três anos foragido.

Na decisão de Fux, referenciada pelo Plenário, prevaleceu o entendimento de que André deveria ser mantido preso em razão da periculosidade dele e a gravidade do crime (tráfico internacional de mais de quatro toneladas de cocaína).

O ministro Marco Aurélio, responsável por André estar fora da prisão atualmente, não integra mais o STF. Ele se aposentou em 2021.

Traficante solto por ministro do STJ retornou à cadeia por decisão colegiada do mesmo tribunal

A notícia da emissora CNN , que informa que o STJ soltou um chefe do PCC por considerar uma abordagem da Polícia Militar ilegal, foi publicada em junho de 2023. No vídeo checado, ela está desatualizada porque o caso sofreu alteração desde então. A pessoa envolvida está novamente presa.

Como relatou o Estadão , em junho de 2023, o ministro Sebastião Reis Júnior, do STJ, realmente anulou a condenação de Leonardo Vinci Alves de Lima, conhecido como Batata. Lima considerou que as provas utilizadas na condenação foram irregulares. Leonardo havia sido condenado a 10 anos de prisão, em 2020, por tráfico de drogas, após ser flagrado com 2 kg de cocaína por policiais militares de São Paulo.

Após passar cerca de um ano livre, o traficante retornou para a cadeia por decisão da Sexta Turma do STJ , que decidiu restabelecer a condenação . Para a anulação da condenação, o ministro entendeu que a busca pessoal feita pelos policiais foi motivada apenas pelo “nervosismo (do acusado) ao avistar a viatura policial”. Já a avaliação do colegiado foi de que a “fundada suspeita” justificaria a busca pessoal.

Gilmar Mendes seguiu jurisprudência ao soltar preso com 188kg de cocaína

A manchete “Gilmar Mendes manda soltar traficante preso com 188 kg de cocaína” apresentada no vídeo é do site GP1 . O texto informa que o ministro decidiu pela soltura, em dezembro de 2020, de uma pessoa presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com grande quantidade de droga. Segundo a publicação, a decisão foi baseada em bons antecedentes e por o homem ser réu primário.

Não fica explicado um detalhe sobre a decisão, citado na notícia do site Antagonista sobre o caso: o acusado é apontado no processo como “mula”, como é chamada a pessoa que transporta a droga, e não a está comercializando.

Segundo o site, Mendes afirmou que “embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de ‘mula’, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva”. A soltura, inclusive, foi mantida posteriormente pela Segunda Turma.

Gilmar Mendes destacou que a jurisprudência da Segunda Turma sobre casos envolvendo ‘mulas’ é de que há a possibilidade da concessão do benefício do tráfico privilegiado. Foto: Gustavo Moreno/STF

O Verifica consultou a decisão . O ministro afirmou ter se baseado em manifestação do Ministério Público Federal, favorável ao direito do homem de responder ao processo em liberdade mediante a imposição das medidas cautelares alternativas. Além disso, uma mulher presa junto ao homem, em circunstâncias semelhantes, já havia recebido o direito à prisão domiciliar.

A jurisprudência da Segunda Turma sobre casos envolvendo “mulas " é de que há a possibilidade da concessão do benefício do tráfico privilegiado para essas pessoas, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga.

O tráfico privilegiado é aquele previsto no 4º parágrafo do artigo 33 da Lei de Drogas . Nele, as penas podem ser reduzidas em um sexto a dois terços do tempo total. Isso desde que a “mula” seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

O STF vem entendendo que a atuação no transporte de entorpecente, ainda que em grande quantidade, não significa, de modo automático, que o acusado seja parte da estrutura de organização criminosa ou que se dedique ao tráfico. Isso é considerado em outros habeas corpus julgados nos últimos anos pela Segunda Turma ( 2022 , 2023 e 2024 ).

STJ não alegou que 311kg de cocaína não são ‘suficientes’ para manter prisão

A manchete “STJ solta traficante alegando que posse de 311kg de cocaína não é ‘suficiente’ para prisão” foi publicada pelo Diário do Poder . O site informa que a Sexta Turma do STJ mandou soltar um réu, revogando sua prisão preventiva, sob a alegação de que não havia motivos suficientes para mantê-lo recolhido.

Apesar da sugestão no título de que o STJ teria considerado a quantidade de droga apreendida pequena, não é isso que diz o habeas corpus . Consta na decisão que “a prisão preventiva baseada tão somente na quantidade de droga apreendida (311 kg de cocaína), elementar do tipo penal, não é suficiente para ensejar a segregação cautelar, se não houver a demonstração de forma objetiva de que o paciente, primário, se dedique à prática criminosa”.

Ou seja, conforme o texto, ainda que a quantidade de droga apreendida seja expressiva, caso não se verifique nenhum outro elemento que justifique a prisão, não há fundamentos válidos para que seja decretada.

A legislação que apoia esse entendimento é detalhada na decisão. O relator do habeas corpus, o desembargador Olindo Menezes (convocado do Tribunal Regional Federal - TRF 1ª Região), explica que a prisão preventiva somente pode ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal .

Ele acrescenta que a lei que aperfeiçoa a legislação penal e processual penal , de 2019, também determina que para ser mantido preso, a liberdade do indivíduo precisa gerar algum perigo, o que não foi percebido no caso.

Consta no processo que pai e filho estavam em um veículo contratado para transportar droga. A decisão do STJ é sobre o filho, que acompanhava o pai e alegou desconhecer que estavam transportando a droga. O pai, por sua vez, assumiu que receberia R$ 50 mil pelo serviço quando foi preso. Em fevereiro deste ano, o filho foi absolvido das acusações e o pai condenado em primeira instância em regime aberto. Ele pode recorrer em liberdade.