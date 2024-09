Checamos a sabatina ‘Eldorado’ com Tabata Amaral; veja o resultado

A candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) participou nesta quarta-feira, 4, da sabatina da rádio Eldorado. O Estadão Verifica, núcleo de checagem de fatos do Estadão, analisou as alegações feitas pela deputada federal. Foram consideradas apenas afirmações factuais, como números, datas, comparações de grandeza e outras. Após a apuração, atribuímos as etiquetas “falso”, “enganoso”, “exagerado”, “subestimado”, “impreciso”, “falta contexto” e “verdadeiro”.

Veja abaixo o resultado.

A candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) participa nesta quarta-feira, 4, da sabatina realizada pela Rádio Eldorado. Foto: Werther Santana/Estadão

Crescimento em pesquisas

O que Tabata disse: que cresceu em todas as pesquisas, sem exceção, desde que a campanha eleitoral começou oficialmente. O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O início oficial da campanha foi em 16 de agosto. Ainda não é possível dizer se Tabata cresceu após o começo da campanha porque os institutos de pesquisa que fazem levantamentos periódicos só divulgaram, até o momento, uma pesquisa após esta data. Em relação às pesquisas divulgadas antes do início da campanha, Tabata apenas oscilou dentro da margem de erro.

Segundo o Paraná Pesquisas, ela foi de 5,5% na primeira semana de agosto para 7,3% na segunda quinzena, dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais. A Real Time Big Data mostra Tabata com 7% na última pesquisa de junho e com 9% na primeira de agosto, mudança dentro da margem de erro, de até 3 pontos.

De acordo com a Atlas Intel, a candidata oscilou de 11,2% na primeira semana de agosto para 12% na metade do mês, também dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. No mesmo cenário, Tabata foi de 7% para 8%, segundo o Datafolha – a margem de erro é de 3 pontos. O Instituto Veritá mostrava Tabata Amaral com 4,4% na metade de junho e, depois, com 5,8% no final de agosto, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Por fim, segundo o Quaest, ela saiu de 5% no final de julho para 8% no final de agosto, com margem de erro de três pontos. Todos os dados são de resultados de pesquisa estimulada, ou seja, quando uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada ao eleitor.

Crescimento de 50%

O que Tabata disse: que teve pesquisa em que ela cresceu quase 50% em duas semanas de campanha.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Após o início da campanha, Tabata apenas oscilou dentro da margem de erro. Considerando as pesquisas feitas por institutos que fazem levantamentos constantes, o melhor desempenho da deputada federal entre uma pesquisa e outra foi no levantamento da Quaest. Ela foi de 5% para 8% entre 24 de julho e 22 de agosto, uma diferença de 60%. No entanto, esta oscilação está dentro da margem de erro, de 3 pontos percentuais.

Outro lado: a assessoria da candidata informou que considera que houve, sim, crescimento: “Duas pesquisas indicam o mesmo cenário de crescimento, portanto, é correto adotar essa conclusão”.

Adversários caindo

O que Tabata disse: que outros candidatos – Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB), José Luiz Datena (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) – têm máquinas de propaganda e, apesar disso, os adversários estão caindo nas pesquisas, enquanto ela está conseguindo crescer.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Considerando os dados das duas últimas pesquisas Datafolha, registradas no TSE nos dias 2 e 16 de agosto, os únicos candidatos que caíram, além do limite da margem de erro, de três pontos percentuais, foram Datena, que saiu de 14% para 10% das intenções de voto, e Nunes, que saiu de 23% para 19%. Pablo Marçal subiu sete pontos, de 14% para 21%. Boulos oscilou para cima, de 22% para 23%, e Tabata saiu de 7% para 8%.

Candidaturas negras e femininas no PSB

O que Tabata disse: que 44% dos candidatos do PSB são negros e 35% são mulheres.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é impreciso, mas bastante próximo da realidade. De acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na capital 37% das candidaturas do PSB são de mulheres e 43% são de negros. No geral, o partido tem 56% de candidatos negros e 34% de candidatas.

Guardas municipais

O que Tabata disse: que, com 7 mil guardas civis, São Paulo está em 17º no ranking de capitais em número de agentes por 100 mil habitantes.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é exagerado. Dados levantados pelo Fiquem Sabendo por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) mostram que São Paulo ocupa a 12º posição entre 18 capitais. Cuiabá (MT), Macapá (AP), Teresina (PI) e Natal (RN) não responderam ao pedido de informações proposto pela agência de dados. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), a Guarda Civil Metropolitana conta com um efetivo de 7.318 agentes.

Outro lado: a assessoria da candidata informou que o dado foi baseado em um levantamento produzido pelo pesquisador Alberto Koptikke, em 2022.

Tabata em sabatina da Eldorado. Foto: Werther Santana/Estadão

Corredores de ônibus

O que Tabata disse: que o prefeito Ricardo Nunes prometeu que faria 40 quilômetros de corredores de ônibus, mas não fez nem 7.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é verdade. O Plano de Metas de São Paulo, para o quadriênio de 2021 a 2024, mostra que o objetivo era entregar 40 km de novos corredores de ônibus (meta 46). Até 2023, havia 6,8 km com trechos de obras iniciadas. Segundo a Prefeitura, em julho foram entregues 4,1 km do corredor na Zona Leste.

Recursos de campanha

O que Tabata disse: que a campanha dela é a que tem menos recursos, entre as principais.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Segundo dados do portal DivulgaCand Contas, da Justiça Eleitoral, a campanha de Tabata tem receita total de R$ 14,5 milhões. Entre as principais candidaturas, ela aparece à frente das receitas declaradas de Pablo Marçal (R$ 1,7 milhão), Marina Helena (R$ 2,7 milhões) e Datena (R$ 3,7 milhões).

Anúncios de Marçal

O que Tabata disse: que o candidato Pablo Marçal (PRTB) fez mais de 9 mil anúncios na Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. Segundo a candidata, Marçal não declarou as propagandas.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: falta contexto. Buscas na Biblioteca de Anúncios da Meta mostram que, desde o início da disponibilização desses dados pela empresa, em maio de 2018, o perfil verificado de Marçal impulsionou cerca de 4.700, anúncios até setembro de 2024. Quando filtrada a pesquisa para o início da propaganda eleitoral, que começou em 16 de agosto, até a data atual, a plataforma não mostra nenhum anúncio ativo impulsionado pelo perfil verificado do candidato.

Ao buscar pelo termo “Pablo Marçal” no mesmo intervalo de tempo (maio de 2018 a setembro de 2024), foram encontrados 9.600 resultados de anúncios ativos e inativos veiculados em todas as plataformas da Meta por diferentes perfis. Após filtrar apenas os anúncios ativos, o resultado mostra 2.300, também publicados por diversos perfis, sem correspondência com a conta verificada do candidato.

De acordo com as diretrizes definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral para o impulsionamento de conteúdos pela internet, é proibida a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, exceto o impulsionamento de conteúdo. O TSE determina que o impulsionamento deve ser “identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e representantes”.

Vagas de creche em redes parceiras

O que Tabata disse: que as organizações sociais parceiras respondem hoje por mais da metade das vagas de creches na cidade.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é verdade. De acordo com a ONG Todos pela Educação, 84% das matrículas em creches estão em unidades conveniadas. Os números dos Dados Abertos da Prefeitura de São Paulo mostram que, em março, havia 326,2 mil vagas contratadas de creche por meio de instituições parceiras. Há 390 unidades indiretas (com imóvel da prefeitura e administradas por organizações da sociedade civil) e 1.817 da rede particular conveniada.

Pesquisa sobre prefeito independente

O que Tabata disse: que uma pesquisa da Genial/Quaest mostrou que 50% dos eleitores paulistanos gostariam de ter alguém independente na prefeitura de São Paulo

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Pesquisa Quaest divulgada no dia 28 de agosto apontou que 49% dos eleitores paulistanos querem que o prefeito de São Paulo seja independente de aliado político.

Denúncias de zeladoria

O que Tabata disse: que o prefeito Ricardo Nunes bateu recorde do maior número de denúncias na área de zeladoria em um ano, com 10 mil reclamações

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. De acordo com uma reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, a cidade de São Paulo teve recorde de reclamações relacionadas a zeladoria e limpeza pública em 2023. O número de queixas passou de 10 mil, o volume mais alto desde 2017. O volume de reclamações é 56% mais alto em relação ao ano de 2019, quando o então prefeito Bruno Covas estava no mesmo momento do mandato de Nunes, no terceiro ano de gestão.

Prisão de Marçal

O que Tabata disse: que o candidato Pablo Marçal (PRTB) foi preso em 2005 e é investigado por homicídio, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Marçal foi preso em 2005 – ele ficou detido temporariamente quando tinha 18 anos, na investigação que apurou a ação de uma quadrilha condenada por desviar dinheiro de contas bancárias. Atualmente, o candidato é investigado por tentativa de homicídio privilegiado, por colocar em risco a vida de pessoas em uma expedição ao Pico dos Marins, e por supostos crimes de falsidade ideológica eleitoral e falsidade ideológica eleitoral.

Licitações emergenciais

O que Tabata disse: mais de 200 contratos que Nunes assinou em obra emergencial estão sendo investigados por combinação de preço.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Uma reportagem publicada pelo UOL divulgou que, de 308 contratos para obras emergenciais sem licitação na gestão de Ricardo Nunes, 223 trazem indícios de combinação de preços entre as empresas. Em nota ao jornal, o Tribunal de Contas do Munícipio de São Paulo (TCM) disse que vai analisar “a questão da denúncia sobre suposto conluio em contratos firmados pela prefeitura”.

Chamados do Psiu

O que Tabata disse: que a maior parte dos chamados que a Polícia Militar atende é por ruído.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as demandas de perturbação de sossego representam cerca de 25% dos chamados que o 190 recebe atualmente. Em 2023, foram atendidos 727 mil chamados de perturbação do sossego via 190 - o contato para a Polícia Militar. O número é quase o dobro das ocorrências de discussões em geral, 367 mil.

Em nota ao Verifica, a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) informou que o Programa de Silêncio Urbano (PSIU), criado especificamente para fiscalização de estabelecimentos comerciais, indústrias, obras privadas, entre outros, atendeu desde janeiro de 2024, 19.150 solicitações relacionadas a esses casos.