O que estão compartilhando: que a apresentadora Tatá Werneck teria entrevistado a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no programa Lady Night. Tatá teria tentado constranger Michelle com perguntas sobre religião, o relacionamento dela com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o jeito dela de se vestir.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Michelle nunca esteve entre os entrevistados do Lady Night - todos os episódios do programa estão disponíveis online e a ex-primeira-dama não está listada em nenhum deles. A postagem analisada aqui não apresenta imagens nem áudio da suposta entrevista, o que reforça a falsidade. Tatá desmentiu a mentira em uma postagem em suas redes sociais. Ela afirmou que nunca conheceu Michelle pessoalmente.

Tatá Werneck não entrevistou Michelle Bolsonaro no Lady Night. O programa tem oito temporadas, e a ex-primeira dama nunca esteve entre os entrevistados. Foto: Reprodução

PUBLICIDADE Saiba mais: Produzido pelo Multishow desde 2017, o programa Lady Night está disponível na plataforma Globoplay com todos os episódios e temporadas. O Estadão Verifica analisou a lista completa de entrevistados e os temas abordados e não encontrou qualquer registro de uma entrevista com Michelle Bolsonaro. Ao longo das temporadas, Tatá conversou com atores, cantores, jogadores, jornalistas e outras celebridades. Em postagem no Instagram no dia 27 de março, a comediante desmentiu que a entrevista tenha acontecido. “Pessoal, está viralizando um vídeo que é uma fake news, uma mentira absurda”, disse. “Isso nunca aconteceu, ela nunca foi ao meu programa, eu nunca a vi pessoalmente”.

Tatá também falou sobre a importância de verificar informações antes de compartilhá-las. “A gente realmente tem que ter esse cuidado, ainda mais agora, quando as coisas são feitas de uma maneira muito perfeita. E essa nem foi — foi tosca — e mesmo assim estão acreditando. A gente tem que averiguar as informações, porque isso é uma mentira”, afirmou.

O Verifica não encontrou posicionamento de Michelle sobre o assunto. Ela foi contactada, mas não respondeu.

Como lidar com postagens do tipo: Desconfie se uma postagem afirmar que um evento ocorreu e não mostrar imagens do acontecido. Nesse caso, uma consulta à lista de episódios do programa Lady Night comprova que a ex-primeira-dama não foi entrevistada por Tatá Werneck.