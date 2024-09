Projeto sancionado por Biden pode banir TikTok nos EUA; app já foi barrado em dispositivos oficiais

A fala de Tabata sobre o tema pode ser assistida a partir de 1h36min da publicação da sabatina no canal da Oeste no YouTube. Ao ser perguntada se é a favor ou contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de proibir a plataforma X (antigo Twitter) no Brasil, a candidata diz: “Os Estados Unidos proibiram o TikTok em território americano. Ninguém está dizendo que os Estados Unidos são uma ditadura”. No trecho completo de sua argumentação, Tabata fala sobre respeito à soberania nacional, que a regulação das redes sociais não é uma questão em pauta apenas no Brasil e que é dever exigir que empresas estrangeiras cumpram as leis brasileiras, o que o X não fez reiteradas vezes.

A edição do vídeo coloca em sequência trecho de comentário que Ana Paula Henkel fez no programa “Oeste sem Filtro”: “Errado, dona Tabata. Essa é uma informação absolutamente falsa. O TikTok não foi banido nos Estados Unidos”. Ana Paula lembra então um fato noticiado em janeiro de 2020, quando o Exército e a Marinha dos EUA proibiram o uso do TikTok em telefones celulares oficiais, sob a alegação de ameaça à segurança. Fala também de medidas para banir o app de dispositivos governamentais. Ana Paula conclui: “Cidadão comum, qualquer pessoa com seu celular pode continuar baixando o TikTok e fazer o que quiser”. Não é feita referência ao projeto sancionado por Biden que pode levar ao banimento do TikTok nos EUA.