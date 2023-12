Time feminino que perdeu de 12 a 0 para homens não é atual seleção americana

O que estão compartilhando: imagens de um time de futebol formado por mulheres levando goleada de uma equipe masculina. Uma legenda sobre o vídeo afirma que a seleção feminina dos Estados Unidos sofreu derrota de 12 a 0 para um time de homens aposentados.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Conforme noticiou a imprensa internacional, a partida ocorreu em junho deste ano entre uma equipe formada por sete ex-jogadoras da seleção dos Estados Unidos contra representantes do time inglês Wrexham AFC, entre ex-jogadores, atuais e convidados. O jogo fez parte da competição The Soccer Tournament, realizada na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A postagem desinformativa suscitou diversos comentários misóginos no Instagram.

O time feminino foi formado por ex-jogadoras da seleção americana e enfrentou uma equipe não só de homens aposentados. Foto: Reprodução

Saiba mais: O vídeo que circula no Instagram mostra a jogadora estadunidense Heather O’Reilly, campeã do mundo em 2015, em campo. Ela manda uma mensagem para os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, proprietários do time galês Wrexham.

Ela os provoca dizendo que eles deveriam estar naquele local para ver a equipe deles cair. O discurso é feito de forma bem humorada e, em seguida, ela cumprimenta o jogador Lee Trundle, capitão da equipe formada pelo Wrexham para disputar o The Soccer Tournament, realizado em junho deste ano nos Estados Unidos.

O conteúdo que circula nas redes sociais apresenta, após o discurso da jogadora, uma sequência de gols tomados pela equipe dela. Uma legenda sobre as imagens afirma que trata-se da seleção feminina dos Estados Unidos perdendo de 12 a 0 para um time de homens aposentados.

De fato, este foi o placar do jogo. Mas, como noticiou o CBS Soccer, neste campeonato, o Wrexham foi composto não apenas por ex-jogadores, mas também por atletas atuais do time, além de convidados. Batizado de Wrexham Red Dragons para o torneio, a equipe contou com duas estrelas da formação principal, o goleiro Mark Howard e o zagueiro Scott Butler.

Além disso, embora a equipe US Women (formada pelas mulheres) representasse a seleção americana de futebol feminino (USWNT - na sigla em inglês), foi composta por ex-jogadoras e não pelo time principal. Heather O’Reilly, por exemplo, não está relacionada entre as jogadoras da seleção feminina.

Essas informações foram amplamente divulgadas pela imprensa internacional, em veículos como Mirror e Daily Mail. O irlandês The Journal também fez uma checagem de postagens desinformativas sobre o assunto que circularam fora do Brasil.

O jogo foi transmitido ao vivo pelo canal da NBC e pela plataforma de streaming Peacock, da mesma empresa, que não está disponível em território brasileiro. No YouTube, o canal disponibilizou os melhores momentos da partida.

The Soccer Tournament

Como explica o Sporting News, o campeonato “The Soccer Tournament”, mais conhecido como TST, teve a primeira edição em junho de 2023. Trata-se de uma competição de times com sete integrantes se enfrentando (modalidade conhecida como Futebol 7 no Brasil). O formato do torneio é semelhante ao da Copa do Mundo e o vencedor recebe 1 milhão de dólares em prêmio.

Apesar de realizado nos Estados Unidos, o evento atraiu times e jogadores de fora do país, como o renomado clube alemão Borussia Dortmund, que enviou representantes. Segundo noticiou a ESPN, o campeão da competição foi o Newtown Pride FC, um time de futebol americano amador. O gol da vitória, inclusive, foi do brasileiro convidado Kelvin Oliveira e Nunes, eleito o melhor jogador do mundo de Futebol 7 em 2021.