Tomar duas cervejas por semana aumenta risco de câncer? Veja o que dizem especialistas

O vídeo analisado pelo Verifica mostra uma simulação de como a cerveja agiria no organismo forçando órgãos a trabalharem além do esperado e aumentando o risco de câncer. “(sic) Assim que fica o corpo de quem bebe cerveja pelo menos duas vezes por semana. Primeiro, corre sérios riscos de ter câncer, com possibilidades de desenvolver mais de 20 tipos de câncer diferentes”, alerta o conteúdo.

E é verdade que o álcool está associado a um aumento no risco de desenvolvimento do câncer. Ele é classificado pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial de Saúde (OMS) como um agente carcinogênico para seres humanos classificado no Grupo 1, mesmo grupo do tabaco. O alerta é para qualquer bebida com teor alcoólico, não somente a cerveja.