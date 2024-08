Vídeo de trator queimando plantação é de 2021 e não tem relação com incêndios em São Paulo

O que estão compartilhando: vídeo mostra trator queimando canavial. A legenda da postagem sugere que as imagens têm relação com os focos de incêndio que atingiram o interior de São Paulo nos últimos dias.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo é real, mas não mostra os incêndios recentes no interior de São Paulo. As imagens foram postadas em dezembro de 2021 por um perfil do TikTok dedicado a operadores de máquinas agrícolas de Cuiabá (MT). Em resposta aos comentários questionando o motivo de a vegetação estar sendo queimada, o perfil respondeu que a prática se chama “queima controlada”. Outro perfil, dedicado à agronomia, republicou o vídeo em julho de 2023 e disse que alguns produtores usam o fogo para facilitar a colheita da cana. O Verifica procurou a autora do post enganoso no X (antigo Twitter), mas não recebeu resposta até a publicação desta checagem.

Foto: Reprodução/X

Saiba mais: O vídeo publicado no X acumula mais de 786 mil visualizações em pouco mais de 24 horas. Na legenda, a autora da publicação escreveu: “Eu passei mal 3 dias com dor de cabeça por causa da fumaça dos incêndios que esses pnc causam”.

No entanto, ao longo das imagens e no final do vídeo é possível ver o nome do usuário que postou o vídeo originalmente no TikTok (@g.o.m.mt). Ao acessar o perfil, fica evidente que o post foi feito em 2021, e não tem relação com os incêndios atuais em São Paulo.

Queima na colheita da cana

No TikTok, em resposta a diversos comentários criticando o vídeo, o autor da publicação disse que a prática vista nas imagens se chama “queima controlada”. Em outros momentos, disse chamar “contra fogo”, uma forma de combater as chamas que já estavam no local e não permitir que avancem para o restante da plantação.

Em artigo publicado no JusBrasil em 2021, o advogado agroambiental Caio Freitas escreveu que as chamadas “queimadas controladas” são bastante comuns no processo produtivo da cana. Os produtores a adotam para facilitar a colheita manual, queimando as folhas verdes e deixando o terreno livre para a colheita manual da cana.

Publicidade

O Código Florestal Brasileiro proíbe a queima de vegetação, mas permite a prática “em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do Sisnama (Sistema Nacional do Meio Ambiente)”.

Apesar disso, o uso do fogo é prejudicial ao meio ambiente e piora a qualidade do ar – por isso, é desencorajado. Em 2021, mesmo ano em que o vídeo foi feito, o Instituto Agronômico de São Paulo (IAC) apontou que o fogo não era vantajoso economicamente para o produtor porque literalmente queimava os recursos investidos.

“O fogo causa falha no canavial e nessas falhas vai nascer mato, exigindo ações de manejo para eliminá-lo; isso tudo reflete em menor produtividade e menor longevidade do canavial, com consequente maior necessidade de replantio”, explicou, na época, o diretor-geral do IAC, Marcos Guimarães de Andrade Landell.

Naquele ano, 99,8% de toda a cana-de-açúcar cultivada em São Paulo tinha sido colhida sem o uso do fogo. Além de prejudicar o terreno, o fogo também piora a qualidade da cana para a indústria, disse.

Incêndios em São Paulo