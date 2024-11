Trump não disse que Bolsonaro está prestes a ser preso; conteúdo satírico circula fora de contexto

Saiba mais: Uma postagem no Instagram afirma que Donald Trump disse que Jair Bolsonaro estava “prestes a ser preso no Brasil” e que não queria “envolvimento com corruptos”. Porém, não há registro de que o republicano tenha dito isso sobre o ex-presidente do Brasil. A “frase” de Trump foi compartilhada pela primeira vez no X, pelaa página “Mira do Repórter”, um perfil que se intitula como “mídia alternativa” e “portal de notícias isentos de verdade” que compartilha memes e sátiras.

No Instagram, a frase foi compartilhada por outra página, que não menciona que o conteúdo é satírico. Nos comentários, usuários acreditaram na história inventada: “Mais uma decepção para os bolsonaristas, até quando vão aguentar?”, escreveu um internauta. “Só o Bolsonaro mesmo para achar que eles são amigos e ainda sonhar em se candidatar inelegível”, publicou outro.