Fala de Trump sobre brasileiros contaminarem americanos é da pandemia de covid-19

O que estão compartilhando: que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria dito que “não gostaria dessas pessoas [brasileiros] vindo contaminar os americanos”.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica checou e concluiu que: está fora de contexto, porque a declaração é de maio de 2020, durante a pandemia de covid-19. O conteúdo repercute a manchete de uma notícia publicada pelo jornal Estado de Minas, omitindo a data de publicação do texto. A reportagem explica que Trump considerou a proibição de voos ao Brasil na época devido ao crescimento de casos de covid no País. Leitores enviaram a sugestão de checagem pelo WhatsApp do Verifica (11) 97683-7490.

Fala de Trump sobre brasileiros ocorreu durante a pandemia de covid-19 Foto: Foto

Saiba mais: A publicação analisada reproduz uma manchete publicada pelo jornal Estado de Minas em 19 de maio de 2020. A data de publicação da notícia, no entanto, foi omitida nas peças enganosas. A reportagem cita a fala de Trump sobre a viagem de brasileiros aos EUA em meio ao aumento de infecções pelo coronavírus: “Não gostaria dessas pessoas vindo contaminar os americanos”, disse o presidente norte-americano.

Como publicou o Estadão, Trump cogitou a possibilidade de cancelar a entrada de voos do Brasil após um jornalista mencionar que o País estava em terceiro lugar na lista mundial de maior número de registros da doença, perdendo apenas para os EUA e Rússia. O presidente estava em seu primeiro mandado na época.

A fala também foi repercutida pela CNN e pelo Jornal da Record.

Logo após a declaração de Trump, o Brasil registrou 18.508 novos casos de infecção pelo coronavírus e 1.188 novas mortes pela doença entre 20 e 21 de maio de 2020. O País chegou a marca de 310.087 pessoas contaminadas e 20.047 óbitos.

Os Estados Unidos restringiram a entrada de estrangeiros durante a pandemia, por via terrestre e aérea. A medida só foi revogada em novembro de 2021, após um ano e meio, para viajantes vacinados contra a covid-19.

Como lidar com posts do tipo: É comum que declarações ou notícias sejam retiradas de contexto a fim de desinformar nas redes sociais. Neste caso, uma pesquisa no Google sobre a fala de Trump revela que a declaração não é recente. Após a eleição do presidente nos Estados Unidos, circularam nas redes sociais informações falsas e enganosas sobre medidas e decisões no país.