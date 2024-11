Não há registro de que Trump tenha dito que quer prender Alexandre de Moraes

O que estão compartilhando: vídeo no Instagram afirma que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, teria dito ao senador americano Marco Rubio que a primeira coisa que ele fará na semana ao assumir o cargo seria colocar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na cadeia. A respeito de Moraes, o diretor da Organização dos Estados Americanos (OEA) teria dito: “Não tem como não condená-lo diante do que está acontecendo”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: não há registro dessas falas. A afirmação atribuída a Trump não consta em notícias publicadas pela imprensa, na plataforma Truth Social ou em qualquer outro perfil oficial do próximo presidente americano. O discurso de vitória do republicano, proferido no dia 6 de novembro, não menciona Moraes ou o Brasil. Também não existe registro de que o Secretário-Geral da OEA, Luis Almagro, tenha mencionado Alexandre de Moraes em qualquer discurso recente.

A possibilidade de Trump prender Alexandre de Moraes foi descartada por especialistas consultados pelo Projeto Comprova. (AP Photo/Evan Vucci) Foto: Evan Vucci/AP

PUBLICIDADE Saiba mais: Mesmo que tivesse falado sobre o tema, Trump não poderia prender Moraes, de acordo com especialistas consultados pelo Projeto Comprova em outra checagem. Advogados consultados pelo Comprova classificaram a hipótese como “absurda”. O professor de Direito Internacional Ricardo Macau explicou que, por envolver o pressuposto da soberania de Estado, para fazer uma prisão no Brasil expedida por órgão estrangeiro é preciso que haja concordância das autoridades competentes brasileiras. Na hipótese de um processo criminal nos EUA, seria solicitada a extradição da pessoa alvo do processo, o que, no caso de Moraes, não cabe, já que o ministro é brasileiro nato. “Então, teríamos, nesse cenário de um processo criminal que começou nos Estados Unidos e culminou num pedido de extradição feito ao Brasil a seguinte situação: o Supremo teria que autorizar a extradição e, em seguida, o Presidente da República, no caso Lula, o que é muito pouco provável. É absurdo que isso aconteça”, afirmou Macau.

A postagem analisada aqui também mostra uma foto de Luis Almagro e afirma que o “diretor da OEA” teria dito: “Não tem como não condená-lo diante do que está acontecendo”. Almagro estaria se referindo a supostos crimes contra os direitos humanos e crimes contra a humanidade que estariam sendo cometidos por Alexandre de Moraes. A reportagem buscou o assunto em notícias na imprensa e nos discursos e documentos publicados no site oficial da OEA, mas não houve correspondência alguma.

O Estadão Verifica solicitou as fontes das informações ao autor da página no Instagram, mas não houve retorno até a publicação da checagem.

