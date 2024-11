O que estão compartilhando: que, em um pronunciamento recente, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, teria ameaçado iniciar uma operação militar na Venezuela.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso, pois a declaração foi dada pelo republicano anos atrás, em 2017. À época, as ruas da Venezuela foram tomadas por protestos da oposição e Trump cumpria seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos.

Fala de Trump sobre operação militar na Venezuela é de 2017, e não recente Foto: Reprodução/Instagram

O vídeo tem circulado nas redes sociais como se fosse uma declaração recente de Trump, que neste mês foi eleito presidente dos Estados Unidos, superando a democrata Kamala Harris. No entanto, o republicano não concedeu nenhuma entrevista recente sobre uma suposta operação militar na Venezuela.

Durante seu primeiro mandato, Trump impôs sanções à ditadura de Maduro e reconheceu, em 2019, Juan Guaidó como presidente interino do país vizinho. Apesar de não descartar envio de tropas à Venezuela em 2017, o republicano não chegou a concretizar uma operação militar no país.

Conforme noticiado pelo UOL, o regime chavista será uma das prioridades da política externa de Trump para a América Latina. O portal de notícias informa que o novo governo da Casa Branca não descartará uma negociação, embora afirme que irá pressionar a Venezuela. Um conflito armado com participação dos Estados Unidos, por outro lado, “não seria a prioridade”.

Esse boato foi desmentido também pelo Aos Fatos.

Como lidar com postagens do tipo: tirar declarações de figuras públicas de contexto é uma tática comum de desinformação. Para encontrar o trecho do pronunciamento na íntegra, o Estadão Verifica recorreu à busca reversa de imagens. Trata-se de uma ferramenta que ajuda a descobrir se aquela mídia já foi compartilhada antes na internet, em quais sites e em qual contexto. Veja aqui o tutorial de como fazer a pesquisa.