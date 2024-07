É falso que foto mostre que Trump foi atingido com tiro no peito

O que estão compartilhando: que o ex-presidente americano Donald Trump foi atingido no peito em ataque a tiros durante comício, mas se salvou porque estava usando um colete à prova de balas.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A imagem viral que está sendo compartilhada como “prova” do tiro no peito mostra apenas uma dobra do casaco da agente que auxilia o candidato republicano. É possível perceber a diferença no tom de azul da roupa dos dois. O próprio Trump publicou em suas redes sociais que foi atingido na orelha. Não há qualquer informação oficial sobre um tiro no peito.

Boato desinforma ao espalhar que Trump também foi atingido no peito. Foto: Reprodução/X

PUBLICIDADE Saiba mais: Postagens nas redes sociais afirmam que Trump foi atingido também no peito durante o ataque que aconteceu neste sábado, 13. “URGENTE: Trump também foi atingido do lado direito do peito e o que o salvou, foi o colete balístico que estava usando…” diz a postagem falsa. A imagem que acompanha a publicação falsa mostra, na realidade, uma dobra no casaco da agente que auxilia o ex-presidente. Com a ampliação da foto, também é possível perceber que os tons de azul do casaco da agente e da roupa de Trump são diferentes. Confira:

Imagem original revela que o que se vê na roupa de Trump não é um furo por bala e sim uma dobra na roupa da agente que está auxiliando Trump (AP Photo/Evan Vucci) Foto: Evan Vucci

Em outra imagem do mesmo momento, mas que mostra o ex-presidente de frente, não há nenhum vestígio de furos por bala. Confira:

Republican presidential candidate former President Donald Trump is surrounded by U.S. Secret Service agents at a campaign rally, Saturday, July 13, 2024, in Butler, Pa. (AP Photo/Evan Vucci) Foto: Evan Vucci

Outra comprovação de que Trump não foi baleado no peito é que o próprio republicano compartilhou em sua rede social que foi atingido na orelha direita. “Fui atingido por uma bala que perfurou a parte superior de minha orelha direita”, disse. ”Percebi imediatamente que algo estava errado, pois ouvi um zumbido, tiros e imediatamente senti a bala rasgando a pele”, relatou.

Fotos deste momento após o ataque foram feitas pelo fotógrafo Evan Vucci. Além de terem sido reproduzidas por diversos veículos de comunicação ao redor do mundo, as imagens também foram compartilhadas por Vucci em sua rede social e no site da Associated Press, onde ele trabalha como diretor de fotografia.

Trump sofreu um atentado a tiros durante um comício em Butler, na Pensilvânia. O atirador foi identificado pelo FBI como Thomas Matthews Crooks, de 20 anos. Ele foi morto pelo Serviço Secreto. Outro homem, um espectador que assistia ao evento, morreu ao usar o corpo como escudo para tentar salvar a família dos tiros. Duas pessoas também ficaram feridas, além de Trump. Ainda não se sabe qual foi a motivação para o ataque e o caso é investigado pelo FBI.

Como lidar com postagens do tipo: Em acontecimentos de grande alcance midiático é comum que notícias falsas circulem com o intuito de causar ainda mais comoção. É preciso ficar atento e checar sempre em veículos de notícias confiáveis se a informação divulgada está amparada por fontes oficiais. No caso de Trump, o Estadão Verifica já mostrou que o FBI não acusou deputado do partido de Biden de ter contratado atirador para matar Trump, que não há evidência que atirador de Trump seja ‘Antifa’ e que Trump não gravou vídeo para Bolsonaro comparando atentado a tiros com facada.

Esse boato circula também em todo o mundo. A alegação foi checada pelo India Today e News Checker, também da Índia (aqui e aqui). No Brasil, esse conteúdo também foi checado pela Lupa.