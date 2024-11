TV na Pensilvânia não antecipou resultado das eleições dos EUA; post mostra teste exibido por engano

O que estão compartilhando: publicação afirma que “já sabemos o resultado das eleições” nos Estados Unidos porque uma afiliada da emissora ABC na Pensilvânia transmitiu a vitória da vice-presidente Kamala Harris. O conteúdo mostra que a televisão exibiu que a candidata às eleições presidenciais teve 52% dos votos e o ex-presidente Donald Trump, 47%.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é enganoso porque a transmissão foi realizada de maneira aleatória, quando a emissora fez um teste de equipamentos para as eleições, segundo nota da WNEP-TV, afiliada da ABC. Os números não representam a contagem oficial dos votos. Na Pensilvânia, a votação está ocorrendo, mas a apuração só pode ser iniciada com o fechamento das urnas na próxima terça-feira, 5. Não há nenhuma prova de fraude eleitoral, diferentemente do que sugere a postagem.

Emissora na Pensilvânia fazia teste para as eleições nos EUA; resultado oficial não foi transmitido Foto: Reprodução/Redes Sociais

PUBLICIDADE Saiba mais: Uma publicação feita no X (antigo Twitter) sugere ter ocorrido fraude eleitoral nas eleições dos Estados Unidos porque uma emissora exibiu a vitória antecipada da candidata democrata Kamala Harris. Isso não é verdadeiro. A WNEP-TV, afiliada na ABC na Pensilvânia, admitiu ter cometido um erro e exibido números aleatórios durante teste na televisão. Em nota publicada no domingo, 27, a emissora explicou que o teste de resultados apareceu por engano durante uma transmissão do Grande Prêmio do México de Fórmula 1. “Os números vistos na tela foram resultados de testes gerados aleatoriamente e enviados para ajudar as organizações de notícias a garantir que seus equipamentos estejam funcionando corretamente antes da noite das eleições”, informou. A simulação da votação não reflete a real contagem de votos no Estado norte-americano.

A transmissão exibia que Kamala Harris teria recebido 3,2 milhões de votos, com 52% do resultado, e Trump 2,9 milhões, com 47%. Em 2020, 9,1 milhões de eleitores estavam aptos a votar na Pensilvânia, mas o voto não é obrigatório. A legislação estadual permite a votação antecipada por correspondência ou por cédulas preenchidas manualmente no dia do pleito. A apuração, porém, só poderá ser iniciada após o fechamento das urnas, no dia 5 de novembro às 20h.

Diferentemente do que sugere o conteúdo analisado, não há indícios de fraude na eleição dos Estados Unidos. A lei da Pensilvânia estabelece um cronograma com inúmeras etapas para processar as cédulas de votação e realizar a contagem de votos.

Como mostrou o Estadão, as previsões apontam para uma disputa apertada entre Kamala e Trump. Em Estados como a Pensilvânia, as pesquisas eleitorais indicam empate técnico.

Como lidar com posts do tipo: Com o início da votação por correspondência e a chegada do dia das eleições nos Estados Unidos, o número de peças de desinformação que alegam fraude no pleito aumenta nas redes sociais. Em 2020, o candidato Donald Trump acusou irregularidades na votação, mas as acusações foram rejeitadas pelas autoridades. Antes de acreditar em publicações, pesquise por informações confiáveis na imprensa profissional.