Post engana ao dizer que urnas foram queimadas em estados onde Trump é favorito nas eleições dos EUA

O que estão compartilhando: que urnas de votação antecipada nos Estados Unidos foram incendiadas em locais onde o candidato republicano Donald Trump é favorito.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Duas urnas de votação foram incendiadas em dois estados americanos na madrugada do dia 28 de outubro deste ano. Os incidentes não ocorreram em estados onde Trump é favorito nas pesquisas. Os incêndios ocorreram nas cidades de Portland, no Oregon, e em Vancouver, Washington, estados onde a atual vice-presidente, a democrata Kamala Harris, lidera nas pesquisas.

Saiba mais: O primeiro incêndio foi reportado em uma urna em Portland, por volta das 3h30 do dia 28 de outubro. Segundo o Departamento de Polícia da cidade, um dispositivo incendiário foi colocado dentro da urna e usado para provocar as chamas. Três cédulas de votação foram queimadas e, como mostrou o Estadão, a Divisão Eleitoral do Condado de Multnomah disse que entraria em contato com cada eleitor para garantir que eles recebessem uma cédula de substituição.

O segundo incêndio atingiu uma urna em Vancouver, no estado de Washington, cerca de 1h30 depois do incidente de Portland. A polícia disse que um dispositivo suspeito foi encontrado ao lado da urna e trabalha com a possibilidade de que os incêndios tenham sido criminosos e estejam conectados. Lá, centenas de cédulas foram queimadas e o auditor do condado de Clark, Greg Kinsey, também disse que entraria em contato com os eleitores para fazer a substituição.

Trump não é favorito em nenhum dos dois estados

O vídeo investigado usa um trecho do programa Sem Filtro, da Revista Oeste, que noticia os incêndios. No entanto, um texto foi adicionado à imagem afirmando que os locais onde as urnas foram queimadas eram estados onde Trump é favorito na disputa pela presidência.

Isso não é verdade. O Estadão Verifica consultou dois agregadores de pesquisas eleitorais com dados sobre a disputa nos Estados Unidos – o FiveThirtyEight, ligado à ABC News, e o publicado pelo The New York Times – e nenhum deles mostra Trump à frente das pesquisas nos estados do Oregon e de Washington.

O FiveThirtyEight mostra Harris à frente de Trump em todas as pesquisas feitas este ano no Oregon. A mais recente, dos dias 16 e 17 de outubro, mostra Harris com 53% dos votos, contra 41% para Trump. Em Washington, os dados mais recentes são de 3 de novembro e mostram Kamala com 55,1% dos votos, contra 37,3% para Trump.

O agregador de pesquisas do The New York Times mostra o mesmo resultado para o estado do Oregon – 53% para Kamala e 41% para Trump. Em Washington, a atual vice-presidente aparece 54%, contra 39% para Trump.

Nenhum dos dois estados é considerado decisivo na eleição, mas os democratas venceram em ambos nas duas últimas disputas.