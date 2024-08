Estudo alemão com crianças não mostra que vacina altera DNA humano, nem que causa danos à imunidade

Saiba mais: o estudo “Delayed Induction of Noninflammatory SARS-CoV-2 Spike-Specific IgG4 Antibodies Detected 1 Year After BNT162b2 Vaccination in Children” (Indução tardia de anticorpos IgG4 não inflamatórios específicos para a spike do SARS-CoV-2 detectados 1 ano após a vacinação com BNT162b2 em crianças) foi publicado na revista The Pediatric Infectious Disease Journal, em 30 de julho. O estudo foi liderado pelo médico pediatra Robin Kobbe, que atua no Instituto de Pesquisa de Infecções e Desenvolvimento de Vacinas do Centro Médico Universitário Hamburg-Eppendorf, na Alemanha.

O estudo observa que o nível do anticorpo IgG4 cresceu significativamente após um ano da aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer em crianças. Esse anticorpo é o que garante uma resposta imunológica de longo prazo (entenda melhor mais abaixo). A presença do IgG4 já havia sido observada em adultos, mas não no público entre 5 e 11 anos.