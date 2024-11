Estudo citado por médico não conclui que vacinas de mRNA destroem microbioma intestinal

O que estão compartilhando: vídeo em que um médico afirma que um estudo mostrou que a proteína spike presente em vacinas contra a covid-19 destrói o microbioma do intestino. Segundo ele, isso precipitaria uma série de condições crônicas e terminais.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Um dos autores do estudo citado na postagem declarou ao Verifica que o trabalho não demonstrou que a proteína spike pode alterar a diversidade da microbiota. Na realidade, os pesquisadores propuseram um protocolo experimental para refutar ou comprovar essa hipótese de alteração. Duas especialistas analisaram o artigo a pedido do Verifica e afirmaram o mesmo que o autor do estudo. Segundo elas, o texto apresenta uma hipótese sobre potenciais impactos da spike na microbiota intestinal e sugere a realização de estudos em células e em animais para comprová-la ou refutá-la.

A microbiota intestinal é um conjunto de microrganismos, como bactérias, fungos e vírus, que habitam o intestino humano e desempenham papéis essenciais no funcionamento do corpo. Já a proteína spike é uma estrutura existente no vírus causador da covid, responsável por ligar o vírus à célula humana. Os imunizantes de tecnologia RNA mensageiro, como o da Pfizer e o da Moderna, ensinam o corpo a produzir essa proteína para combater o coronavírus.

Procurado pelo Verifica, o imunologista Roberto Zeballos, autor da alegação, disse estar seguro que a proteína spike – tanto da doença quanto a sintetizada a partir da vacina – afeta negativamente o microbioma intestinal. “Não é porque o estudo que eu citei (no post) fala que tem que estudar mais que o que eu estou falando não procede”, declarou.

O artigo não demonstra que a proteína spike presente em vacinas de RNA mensageiro destrói o microbioma intestinal. Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: No Instagram, Zeballos compartilhou um texto publicado por Sasha Latypova, que já foi desmentido por checagens de agências internacionais (aqui e aqui) por espalhar desinformação em relação às vacinas. No texto, Latypova comenta o estudo A proteína Spike derivada de vacinas de mRNA pode ter impacto negativo em bactérias benéficas no intestino?. A pesquisa foi publicada na revista MDPI em agosto de 2024 por autores do México, Reino Unido, Itália, Arábia Saudita, Egito e Estados Unidos.

Latypova afirma que o artigo propôs uma “hipótese muito sólida” sobre como os imunizantes destroem o microbioma intestinal, causando uma série de condições crônicas e terminais. Zeballos, por sua vez, declara ser um “estudo mostrando realmente alteração do microbioma pela spike da vacina”. Essas afirmações são enganosas.

O que diz o estudo?

Na verdade, a pesquisa afirma que estudos anteriores mostraram que o vírus da covid-19 infecta e destrói cepas bacterianas específicas presentes na microbiota intestinal. Com base nisso, os autores levantaram a hipótese de que a proteína spike presente em vacinas de RNA mensageiro poderia criar mudanças na composição e no funcionamento da microbiota ao entrar nas células intestinais após a vacinação.

Os imunizantes contra a covid-19 que utilizam a tecnologia de RNA mensageiro – como os da Pfizer – ensinam as células do corpo humano a sintetizar a proteína spike, que é própria do coronavírus. Isso ocorre para que o sistema imune esteja preparado para combater o vírus caso ele entre em contato com o corpo. A proteína spike é eliminada do corpo após a vacinação.

Vacina da Pfizer foi desenvolvida com base na tecnologia de RNA mensageiro. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O que diz o autor do artigo?

O Verifica entrou em contato com um dos autores do estudo, Alberto Rubio-Casillas, pesquisador da Universidade de Guadalajara, no México. Segundo o cientista, dois trabalhos analisados por ele e por colegas (aqui e aqui) apontaram que pessoas infectadas com covid-19 e vacinados com imunizantes de RNA mensageiro tiveram uma redução nas bactérias Bifidobacterium e Faecalibacterium presentes no intestino. A avaliação foi feita a partir de amostras de fezes de 34 pessoas, antes e um mês após a imunização.

Rubio-Casillas explicou que eles concluíram que essa redução nas bactérias deve ser investigada a fundo. Segundo ele, existe “um crescente corpo de pesquisas” que apontam conexão entre a redução da Bifidobacterium e o câncer colorretal.

PUBLICIDADE O pesquisador da Universidade de Guadalajara destacou que os estudos analisados por eles não relataram complicações clínicas significativas nos indivíduos vacinados no curto prazo (1 ano). Porém, ele e os colegas levantaram a hipótese de que a exposição contínua às vacinas poderia reduzir ainda mais os números de Bifidobacterium. Isso facilitaria o crescimento do câncer. Isso significa, necessariamente, que as vacinas podem induzir câncer de cólon? Conforme o autor, não. Ele explicou ao Verifica que as vacinas não se mostraram cancerígenas. Porém, existe a possibilidade de que a diminuição das bactérias em uma pessoa que já possui células cancerígenas em desevolvimento possa contribuir para o crescimento do câncer. “Isso só pode ser investigado realizando estudos de longo prazo em modelos animais”, explicou. “Devido à urgência de obter uma vacina eficaz contra o SARS-CoV-2, não foi possível realizar esse tipo de estudo, mas isso não significa que eles não devem ser realizados. É nossa obrigação como cientistas questionar isso e outros tipos de reações adversas que as vacinas poderiam induzir a longo prazo”, concluiu.

Especialistas negam que o artigo comprove alteração da microbiota

A doutora em Biologia Celular e Estrutural Valquiria Aparecida Matheus, professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), afirmou que o artigo não apresentou uma pesquisa conclusiva ou empírica.

Segundo ela, o estudo mostrou uma hipótese sobre os potenciais impactos da proteína spike derivada das vacinas de mRNA na microbiota intestinal. “Apenas sugere que essa proteína pode causar inflamação e, teoricamente, alterar o equilíbrio de bactérias benéficas no intestino, como Bifidobacterium e Faecalibacterium”, explicou.

O que é a microbiota intestinal?

Valquiria explicou que a microbiota intestinal é uma comunidade de microrganismos que habita o intestino de humanos e de outros animais. Em equilíbrio, esses microrganismos desempenham um papel essencial no metabolismo e na imunidade. Quando ocorre um desequilíbrio, podem surgir disfunções metabólicas, como obesidade e diabetes tipo II, e disfunções imunológicas, como doenças autoimunes e doenças inflamatórias intestinais.

Mesmo fatores de estilo de vida, como o consumo de alimentos ultraprocessados e álcool, afetam negativamente esse equilíbrio. Eles comprometem a capacidade da microbiota de sustentar a saúde metabólica e imunológica.

Relação da microbiota com o pós-covid não é conhecida

Valquiria afirmou que a covid em si não afeta a microbiota de forma direta, porque o vírus não infecta diretamente as bactérias intestinais. Porém, o vírus infecta as células humanas e, por esse motivo, pode afetar a microbiota ao infectar células intestinais. Isso altera o ambiente do intestino, de forma que o equilíbrio da microbiota pode ser prejudicado.

De acordo com ela, os efeitos desse desequilíbrio no organismo são: quebra da barreira epitelial intestinal (camada de proteção do intestino), inflamação local e sistêmica. “Embora possa agravar o quadro de covid-19, um paciente não vai a óbito diretamente por isso”, explicou. “Vale ressaltar que o uso indiscriminado de antibióticos representa um risco ainda mais significativo para o equilíbrio da microbiota no dia a dia”.

Cristina acrescentou que, no momento em que uma infecção viral ou bacteriana ocorre no organismo, há diminuição da presença das bactérias consideradas boas, principalmente Bifidobacterium e Faecalibacterium. Diante disso, ocorrem manifestações intestinais. A covid-19 em muitos pacientes causa diarreia e às vezes até lesões no intestino durante a infecção aguda. Porém, não há evidência de que essas alterações induzam um processo inflamatório.

“A verdade é que nós não sabemos através de qual mecanismo uma porcentagem dos pacientes desenvolve a síndrome pós-covid”, explicou.

Da mesma forma, explica, mesmo que a vacina impacte na microbiota, ainda não se sabe qual seria a durabilidade dessa alteração e qual o significado clínico disso. “Não sabemos como realmente isso impacta na vida da pessoa vacinada”, continuou Cristina. “Acho muito precipitado qualquer tipo de afirmação nesse sentido e acho um desserviço para a população ficarmos divulgando informações que não são as mais corretas”.

O que diz Zeballos

Desde o início da pandemia de coronavírus, Zeballos foi desmentido pelo Estadão Verifica em pelo menos oito oportunidades. Ele publicou em redes sociais, por exemplo, a alegação falsa de que o nível de proteção conferido por uma infecção prévia de covid-19 é superior ao das vacinas.

Procurado pelo Verifica, Zeballos compartilhou estudos que apontam que a infecção por covid-19 pode causar anormalidades inflamatórias de microbioma e disse estar seguro que a proteína spike, incluindo a da vacina, afeta negativamente o microbioma intestinal.

Ele sustentou que, após consultar os estudos ligando a proteína spike à desorganização da microbiota, por intuição passou a tratar pacientes que reclamavam de covid longa, apresentando falta de foco, alteração de memória e fadiga, com lactobacillus, bífidos e outros medicamentos, eliminando os sintomas em até cinco semanas. Ele reconhece que o tratamento não é oficial “porque você não pode sair passando um tratamento se não tem evidência”, mas defende a “estratégia terapêutica” desenvolvida por ele por ter “resultados excelentes”. Por fim, o médico diz que prepara um artigo com cinco estudos de caso que pretende publicar ainda neste ano.