Estudo contrário a vacinas contra covid tem método falho e se baseia em dados não confirmados

Schrarstzhaupt explica que o que os autores buscaram fazer é conhecido como inferência causal — descobrir se uma exposição (nesse caso, vacinas contra covid-19) causou um desfecho (nesse caso, derrames). Porém, o que os autores encontraram foi uma associação estatística entre as duas variáveis, o que não significa que uma é consequência da outra.

Por exemplo, cita ele, existe também uma associação entre um maior consumo de sorvete e o aumento de ataques de tubarão. Mas isso não significa que o consumo de sorvete causa ataques de tubarão. Há um fator subjacente que influencia as duas variáveis desse exemplo: o verão. As temperaturas mais altas incentivam as pessoas a se refrescarem com sorvete. Simultaneamente, o clima mais quente e as férias escolares levam um maior número de banhistas a visitarem praias e entrarem no mar, aumentando a probabilidade de encontros com tubarões.

VAERS reúne notificações não confirmadas

O VAERS é uma ferramenta do CDC dos Estados Unidos para farmacovigilância. Ela se assemelha com o VigiMed aqui do Brasil. Nelas, qualquer pessoa pode reportar algo que tenha sentido após tomar um medicamentos ou uma vacina. Os dados coletados não mostram efeitos colaterais, mas sim levantam suspeitas sobre reações, que só serão confirmadas após passarem por um processo de investigação.

Por exemplo, o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, publicado em junho de 2023, informou que houve 4.458 mortes notificadas associadas à vacina contra a covid-19. No entanto, após revisão das avaliações de causalidade, apenas 50 tiveram relação causal com a vacinação. Isto significava na época, 0,013 casos a cada 100 mil doses aplicadas.

No boletim a síndrome de trombose com trombocitopenia (STT) - caracterizada pela formação de coágulos de sangue, o que pode acarretar o entupimento de veias e artérias - consta entre os eventos raros associados à vacina contra a covid-19, assim como hipersensibilidade graves, eventos de pericardite e miocardite e síndrome de Guillain-Barré.