Estudo citado em post enganoso não diz que vacinas teriam causado mortes em asilos de todo o mundo

O estudo citado na postagem, Using double-debiased machine learning to estimate the impact of covid-19 vaccination on mortality and staff absences in elderly care homes (Usando maching learning de viés duplo para estimar o impacto da vacinação contra a covid-19 na mortalidade e nas ausências dos funcionários em casas de repouso para idosos), foi publicado pela revista científica European Economic Review, de novembro de 2024. A pesquisa está situada dentro do campo da chamada inferência causal, uma área da estatística e da ciência de dados que busca responder não apenas se duas variáveis estão correlacionadas, mas se uma influencia diretamente a outra.

Os pesquisadores examinaram o impacto das taxas de vacinação contra a covid-19 sobre a mortalidade idosos que vivem em casas de repouso na Inglaterra. A conclusão do estudo é que o impacto da vacinação na redução da mortalidade em residentes de asilos foi limitado e principalmente observado durante o período inicial de distribuição da vacina (a imunização na Inglaterra começou em dezembro de 2020). Os pesquisadores observaram que no período das doses de reforço (a partir de setembro de 2021), as taxas de vacinação mais altas estavam associadas a uma maior mortalidade por covid-19 em asilos.