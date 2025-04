Vacinas com formaldeído na formulação não causam leucemia; quantidade da substância é residual

O que estão compartilhando: que as vacinas causam leucemia em crianças, porque nos imunizantes há formaldeído, uma substância que pode ser cancerígena.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso, porque a quantidade de formaldeído presente em algumas vacinas é residual — ou seja, tão pequena que não representa risco à saúde. Para efeitos de comparação, a quantidade de formaldeído produzido naturalmente pelo nosso organismo, durante processos metabólicos, é muito maior do que a que eventualmente poderíamos receber via vacinas. Além disso, não há evidências científicas que relacionem câncer à exposição do formaldeído residual de alguns imunizantes.

Não há comprovação científica de que vestígios de formaldeído detectados em vacinas causem câncer Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: Circula no Instagram uma postagem que divulga uma lista de vacinas que têm formaldeído na formulação. Quem postou o conteúdo informa que a substância é conhecida por causar leucemia, um dos cânceres mais comuns em crianças. A postagem sugere que os imunizantes seriam a causa da doença. Na legenda, quem postou o conteúdo escreveu que existe uma forma de “limpar” o organismo de “toxinas” encontradas em vacinas e ofereceu um suposto tratamento chamado “Detox Toxinas Vacinais”. Ao ser informado de que o conteúdo recebeu a classificação de “falso” pelo Verifica, o perfil responsável pela postagem defendeu suas alegações. Ele argumentou que o problema não está na quantidade de formaldeído presente em uma única vacina, mas na quantidade total de vacinas administradas às crianças atualmente. Na sua lógica, um pouco do que é prejudicial pode não ser tão nocivo, mas a acumulação de pequenas quantidades pode ser problemática. Entenda abaixo por que esse raciocínio não se sustenta.

Formaldeído nas vacinas

Nem todos os imunizantes usam formaldeído, mas há um longo histórico de uso seguro dessa substância na fabricação de vacinas virais e bacterianas, como explica a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “A função do formaldeído, como componente da fórmula, é inativar vírus e desintoxicar toxinas bacterianas, que podem ser componentes ativos de algumas vacinas”, explicou a agência em nota enviada ao Verifica.

A farmacologista e professora titular da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp) Soraya Smaili explica que não é correto dizer que o formaldeído é um dos ingredientes de vacinas. Isso porque, apesar dele ser usado durante a etapa de fabricação, após cumprir o seu papel, o formaldeído é retirado do processo, não fazendo parte do produto final.

O que pode acontecer é o produto final apresentar concentrações residuais de formaldeído. Residual significa que a presença da substância é muito pequena, menor até do que as concentrações de formaldeído que ocorrem naturalmente no corpo humano.

“O nosso próprio organismo produz formaldeído no processo do metabolismo, como quando quebramos uma gordura ou ao absorvermos glicose”, explicou Smaili.

Zé Gotinha brinca com criança durante Campanha Nacional para Vacinação contra Poliomielite. Foto: Fabio Motta/Estadão

Para efeito de comparação, estudos citados pela Food and Drug Administration (FDA), a agência sanitária dos Estados Unidos, estimam que em um bebe recém-nascido de peso médio de 2,7 kg a 3,6 kg, a quantidade de formaldeído em seu corpo é 50-70 vezes maior que a quantidade máxima que ele poderia receber de uma única dose de uma vacina ou de vacinas administradas ao longo do tempo.

Detox de vacinas não tem respaldo científico

O perfil responsável pelo conteúdo que sugere que vacinas causam leucemia oferece um serviço chamado “Detox Toxinas Vacinais” para limpar do organismo supostas impurezas provenientes da vacinação.

Em resposta a um usuário que perguntou, nos comentários da postagem, como era o tratamento, quem postou o conteúdo disse que seria feita uma “Terapia Frequencial de Rife”. Nela, segundo escreveu o autor da postagem, um dispositivo emite frequências que são aplicadas no paciente presencialmente ou à distância, capazes de influenciar o corpo a fazer mudanças químicas, podendo limpar de toxinas e matar patógenos.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) emitiu um alerta sobre os riscos do uso de máquinas do tipo Rife no tratamento de doenças, devido à falta de comprovação científica e de possíveis riscos à saúde.

A farmacologista Soraya Smaili, que também é coordenadora do Centro Sou_Ciência, explica que não há toxinas que precisem ser retiradas do organismo após a vacinação. Por exemplo, o vestígio de formaldeído, que eventualmente pode estar presente em um imunizante, quando entra em contato com a corrente sanguínea tem sua concentração reduzida brutalmente. “Se detectada, a concentração significa um traço, que não é tóxico ao organismo. Ademais, na maioria das vezes o formaldeído é totalmente eliminado do produto final e, portanto, não entra no corpo humano”, disse. A Anvisa explica que o formaldeído residual, resultante da inativação e desintoxicação dos princípios ativos, é diluído durante o processo de fabricação. O monitoramento das vacinas, com a realização de testes de controle de qualidade demonstram que o produto não representa um risco à saúde.

Leucemia em crianças

O chefe do setor de Hematologia do Instituto Nacional do Câncer (Inca), Ricardo Bigni, diz que não existe nenhuma evidência de relação entre o formaldeído residual em vacinas e o desenvolvimento de leucemia em crianças.

“Essa afirmação é baseada nos dados internacionais e referendados pelo Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos e pela Organização Mundial de Saúde (OMS)”, ressaltou ele.

O Inca não tem estimativas de câncer infantil divididas por tipo de câncer, mas eles confirmam que a leucemia é um dos tumores mais frequentes em crianças, junto com os tumores de sistema nervoso central e linfomas.

Vacinação contra polio e sarampo em criança de São Paulo. Foto: Gabriela Biló/Estadão - 18/08/18

O instituto informou que o Atlas de Mortalidade por Câncer mais recente, com dados de 2022, registra 765 mortes por leucemia no Brasil em pacientes com até 19 anos, sendo 438 do sexo masculino, e 327 do sexo feminino.

Ainda de acordo com o Inca, são esperados no Brasil 7.930 novos casos de câncer a cada ano do triênio 2023-2025 em crianças e adolescentes de até 19 anos de idade, sendo 4.230 em meninos, e 3.700 em meninas. O órgão explica que o câncer pediátrico representa cerca de 3% do total de casos de câncer, considerando adultos e crianças.

Formaldeído e câncer

Há evidências científicas da associação do formaldeído com câncer de nasofaringe e leucemias. Na cartilha “Formaldeído, câncer e os riscos para a Saúde”, o Ministério da Saúde e o Inca explicam que o que causa riscos à saúde é a exposição ambiental e ocupacional.

No primeiro caso, ficamos expostos ao formaldeído, por exemplo, pela inalação da fumaça de cigarro e de tintas e vernizes com a substância na composição. Já a exposição ocupacional pode ocorrer a profissionais que trabalham em laboratórios, hospitais ou outros ambientes que usam formaldeído.

Não há qualquer menção à exposição ao formaldeído residual detectado em vacinas como um fator de preocupação.

O Verifica entrou em contato com o Ministério da Saúde e com a Associação Brasileira dos Produtores de Formol, mas não teve retorno.