Imagens de ex-GSI no Planalto no 8/1 foram divulgadas em 2023 e não indicam que Lula ‘armou tudo’

O que estão compartilhando: que vazaram imagens escondidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que mostram que ele “armou tudo” nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo tira de contexto uma reportagem da CNN de abril de 2023 que mostrou a movimentação de integrantes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI) e do então chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias, no dia dos ataques. Diferentemente do que conclui a postagem checada, as imagens não foram vazadas e são públicas. Elas não indicam que o 8 de Janeiro foi uma armação do presidente Lula. A reportagem da CNN não faz esta afirmação.

O general Gonçalves Dias pediu demissão no mesmo dia da divulgação das imagens e disse que esteve no local para retirar os invasores. Ele foi ouvido na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal e na CPMI do Congresso Nacional que investigaram os atos antidemocráticos, mas não foi indiciado por nenhuma das duas.

A Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal também apuram os fatos ocorridos no 8 de Janeiro, mas não incluíram o general entre os responsáveis pelos atos golpistas.

Foto: Reprodução/Threads

A reportagem buscou contato com o autor do post investigado no Threads, mas ele não permite o envio de mensagens.

Imagens não são vazadas, nem indicam armação de Lula

As imagens utilizadas na postagem enganosa não são fruto de um vazamento, e sim conteúdo público. A CNN publicou no dia 19 de abril de 2023, três meses após os ataques, as imagens que mostram integrantes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República dentro do Palácio do Planalto.

No mesmo mês, o STF havia retirado o sigilo de todas as imagens das câmeras de segurança. Qualquer cidadão pode acessá-las através deste link e verificar as imagens dos ataques de diferentes ângulos.

Não há nenhuma menção na reportagem da CNN que indique uma responsabilização de Lula sobre os atos antidemocráticos. No vídeo, aparecem militares que compunham o GSI, além de Gonçalves Dias.

Nas imagens, eles conversam com os invasores e os conduzem para fora do Palácio do Planalto. No mesmo dia da exibição das imagens, Dias pediu demissão e disse que esteve no local para retirar os invasores.

Indiciamentos não envolvem Lula, nem Gonçalves Dias

Gonçalves Dias foi ouvido em duas comissões parlamentares de inquérito sobre o caso: a CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal e a CPMI do Congresso Nacional. Nenhuma das duas comissões pediram o indiciamento do ex-ministro do GSI.

No caso da CPI do DF, o nome do ministro chegou a ser incluído, mas houve um pedido de exclusão aprovado no relatório final. O nome de Lula também não aparece entre os responsabilizados pelos atos.

Sobre Dias, o texto diz: “Quanto à atuação do ministro-chefe do GSI, Marco Edson Gonçalves Dias, não se pode igualar a sua conduta àquelas dos seus subordinados, acima indiciados, já que efetivamente no cargo havia apenas sete dias”.