Vídeo antigo de incêndio florestal na Argentina volta a circular

O que estão compartilhando: vídeo que mostra um incêndio florestal de grandes proporções próximo a uma área urbana. Legenda sobreposta diz que seria “Situação terrível agora na Argentina”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso porque o vídeo não é atual. O Estadão Verifica encontrou publicações do mesmo conteúdo feitas no ano passado. Em 9 de outubro, o Vale do Punilla, localizado na província de Córdova, pegou fogo após um homem ter acendido uma fogueira para fazer um café.

Vídeo que mostra incêndio na cidade argentina Villa Carlos Paz, na província de Córdoba, foi gravado em 10 de outubro de 2023. Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: um usuário do Instagram publicou um vídeo de um incêndio junto com os textos “Situação terrível agora na Argentina” e “Cidade inteira pegando fogo e evacuação urgentes estão em andamento”. O conteúdo foi postado em 10 de setembro e acumula até o momento 288 mil visualizações.

Vídeo não é atual

O vídeo checado foi gravado pelo fotógrafo Fede Kryper. De acordo com matéria publicada no jornal argentino Clarín, ele é morador de Villa Carlos Paz, uma das cidades do Vale do Punilla atingidas pelas chamas. No dia 10 de outubro de 2023, o fotógrafo publicou em seu perfil do Instagram a filmagem de drone que fez do incêndio. Na legenda, escreveu: “Nó na garganta. Que haja um fim urgente para isso”. Confira:

PUBLICIDADE Notícia publicada no site da prefeitura de Villa Carlos Paz informa que focos de incêndio foram detectados em 9 de outubro e que o fogo estava se aproximando de bairros da cidade. De acordo com o jornal El País, Ulises Xarate, na época com 27 anos, foi preso por supostamente ter iniciado o incêndio na tarde daquele dia. “Xarate teria dito à polícia que acendeu uma fogueira para preparar café e perdeu o controle das chamas devido às fortes correntes de vento”, informou o jornal.

Segundo as autoridades, além da ação do homem, a falta de chuvas intensificou as chamas. Secas, as áreas de pastagem se tornaram fonte de combustível para que o fogo se alastrasse. Pessoas tiveram que ser evacuadas de suas casas. Em 11 de outubro, o governo local comunicou que as chamas haviam sido contidas.

Cabe destacar que não são incomuns registros de incêndios na província de Córdoba. No início deste mês, queimadas em florestas da região levaram ao fechamento de uma rodovia e mobilizaram cerca de 200 bombeiros. Ontem, a Secretaria de Gestão de Risco Climático, Catástrofes e Proteção Civil atualizou a situação dos incêndios na província. De acordo com o órgão, há cidades em que os profissionais estão trabalhando para conter as chamas.