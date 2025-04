Postagem usa vídeo antigo para questionar estimativa de público de ato pela anistia do 8 de Janeiro

O que estão compartilhando: vídeos questionam o levantamento feito pela Universidade de São Paulo (USP) sobre a quantidade de manifestantes no ato em favor da anistia dos condenados do 8 de Janeiro, que ocorreu neste domingo, 6, em São Paulo. Os conteúdos exibem uma gravação aérea do protesto, que teria ocupado toda a extensão da Avenida Paulista.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é enganoso. As imagens são da manifestação de 25 de fevereiro de 2024 na Paulista, e não do protesto em favor da anistia deste fim de semana. Por meio da busca reversa de imagens, o Verifica localizou o vídeo publicado nas redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro, que havia convocado o ato no ano passado. Além disso, é possível identificar o prédio anexo ao Museu de Artes de São Paulo (Masp) ainda em reforma na época. O edifício foi inaugurado na última semana.

Vídeo mostra manifestação na Paulista no ano passado, e não ato pela anistia deste fim de semana Foto: Reprodução/Redes Sociais

PUBLICIDADE Saiba mais: Bolsonaro reuniu cerca de 44,9 mil apoiadores na Paulista neste domingo, para pedir o perdão político aos condenados pela invasão às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023. A estimativa foi feita pela Monitor do Debate Público do Meio Digital, da USP. Publicações virais nas redes sociais passaram a questionar o número apontado pela USP e a descredibilizar os pesquisadores. No entanto, os posts argumentam que o público foi maior a partir de um vídeo aéreo da Paulista que foi gravado no ano passado.

Vídeo é de fevereiro de 2024

O protesto de 25 de fevereiro do ano passado havia sido convocado por Jair Bolsonaro quando ele era alvo da investigação da Polícia Federal sobre a participação na tentativa de golpe de Estado. Hoje, o ex-presidente é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por esse e outros quatro crimes junto a sete pessoas.

Por meio da busca reversa (saiba como fazer), o Verifica localizou que o ex-presidente compartilhou o vídeo aéreo, exibido na publicação analisada, em sua conta do X. O mesmo conteúdo também foi publicado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em sua conta no TikTok um dia após a manifestação.

Ainda é possível identificar no canto esquerdo da gravação um prédio que estava em reforma ao lado do Masp na Avenida Paulista. Trata-se do edifício Pietro Maria Bardi, um anexo do museu, que foi inaugurado no mês passado. A construção estava sendo reformada há seis anos, após décadas em abandono.

Fotografia aérea do Estadão mostra ato pró Bolsonaro na Avenida Paulista no ano passado. É possível ver que o edifício Pietro Maria Bardi, coberto ao lado do Masp, estava em reforma. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Fachada do novo edifício Pietro Maria Bardi, o espaço inaugurado pelo Masp. Foto: Taba Benedicto/Estadão

O Monitor da USP apontou que 185 mil pessoas participaram da manifestação em 2024, em uma estimativa feita no momento de pico do protesto. Como publicou o Verifica, a imprensa noticiou que “ao menos quatro quarteirões” até “ao longo de dez quadras” ocupadas pelos manifestantes.

USP estimou 44 mil pessoas no ato do domingo, 6

A pesquisa da USP estimou que 44,9 mil apoiadores estiveram na Paulista, durante o ato deste domingo. O levantamento fez a contagem a partir de fotos aéreas no momento de pico da manifestação, durante o discurso de Bolsonaro, que iniciou às 15h44 e durou 25 minutos.

A análise dos pesquisadores é feita a partir de um software que analisa imagens tiradas com um drone, identificando e marcando as cabeças das pessoas, o que automatiza a contagem. O método possui um erro percentual médio de 12% para mais ou para menos. Em seu Instagram, o monitor da universidade compartilhou vídeos aéreos do protesto.

Como mostrou o Estadão, o ato na Paulista teve ataques aos ministros do STF e gritos de “volta, Bolsonaro”. O ex-presidente defendeu a sua candidatura nas eleições 2026, após ter sido declarado inelegível por oito anos. A manifestação ainda teve discursos da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do pastor Silas Malafaia e de outros políticos.

Como lidar com posts do tipo: É comum que imagens de manifestações sejam retiradas do seu contexto original com o objetivo político de inflar ou diminuir o público presente. Antes de acreditar, utilize a ferramenta da pesquisa reversa para tentar encontrar a data original de publicação dos vídeos e fotos. O Verifica publicou, por exemplo, que gravação de 2021 foi usada como se mostrasse ato em Copacabana neste ano.