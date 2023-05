Vídeo de coro bolsonarista em manifestação é de 2021 e não prova fraude eleitoral

O que estão compartilhando: vídeo que supostamente mostra que Jair Bolsonaro (PL), como ex-presidente, é mais aclamado nas ruas do que o atual ocupante do cargo, o petista Luiz Inácio Lula da Silva. O post sugere que houve fraude nas eleições.

O Estadão investigou e concluiu que: está fora de contexto. A gravação mostra Jair Bolsonaro acenando para apoiadores em uma manifestação no dia 7 de setembro de 2021, enquanto ainda exercia o mandato de presidente da República. Ele não participou de nenhum evento na Avenida Paulista, em São Paulo, desde que deixou o cargo. Eventos de rua não servem para colocar em dúvida o resultado da votação.

Boato recorre a vídeo antigo para prestar apoio a Jair Bolsonaro e levantar dúvidas sobre resultado eleitoral. Foto: Reprodução

Saiba mais: o post analisado pelo Estadão Verifica mostra milhares de pessoas aglomeradas na Avenida Paulista, em São Paulo, com trajes em verde e amarelo. É possível identificar o local por conta da presença ao fundo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp).

Nas imagens, os manifestantes acompanham o coro de “eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor”, puxado ao microfone por um homem com chapéu de vaqueiro. Ao lado dele, em cima de um palanque, Bolsonaro acena para a multidão.

O vídeo é verdadeiro, mas uma blogueira bolsonarista que espalhou o conteúdo na internet desinforma ao sugerir na legenda que o material seria recente e ao colocar em dúvida o resultado das eleições no ano passado. “Nunca que o Bolsonaro perdeu a eleição. Um ex-presidente sendo mais aclamado do que o atual”, escreveu em post com mais de 39 mil visualizações desde o dia 1º de maio.

O Estadão Verifica fez uma busca reversa no Google Imagens e descobriu que o trecho que viralizou novamente nas redes sociais foi retirado de uma conta bolsonarista no YouTube que transmitiu ao vivo a manifestação do dia 7 de setembro de 2021. O momento exato do recorte pode ser visto neste link.

Continua após a publicidade

Naquele momento, Jair Bolsonaro ainda exercia o mandato de presidente da República. O político atacou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em seu discurso e, mais uma vez sem apresentar qualquer prova de fraude, disse que as urnas eletrônicas não eram seguras.

Vale lembrar que o vídeo da manifestação bolsonarista não serve nem como indício de fraude nas eleições. Eventos de rua, por maiores que sejam, reúnem um contingente baixo de eleitores frente ao número total de brasileiros aptos a votar. A vitória de Lula foi reconhecida pelas autoridades e nunca houve constatação alguma de fraude.

Desde que terminou o mandato, Bolsonaro passou uma temporada de três meses nos Estados Unidos e fez apenas duas aparições públicas no Brasil. A primeira foi no momento do desembarque em Brasília, no dia 30 de março, seguido de encontro na sede do PL. Houve uma recepção pouco expressiva de militantes nesses dois locais.

A segunda agenda ocorreu em Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo, no dia 1º de maio, onde Bolsonaro se viu diante de uma mobilização maior de pessoas em seu apoio. Ele participou de uma agenda na feira agrícola Agrishow ao lado do governador paulista, Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura durante o seu governo.

O Estadão entrou em contato, por e-mail, com a conta da blogueira que espalhou a peça de desinformação no Facebook. Ela negou ter declarado na postagem que o vídeo seria recente e acusou a reportagem de fazer uma “interpretação errônea de algo não dito”.

Como lidar com postagens do tipo: nem sempre uma foto ou um vídeo é capaz de validar aquilo que é dito em uma postagem nas redes sociais. Imagens antigas de manifestações de rua e outros eventos frequentemente enganam as pessoas na internet com uma nova roupagem, algo relativamente simples de se fazer para obter seguidores e curtidas nas plataformas.

Continua após a publicidade

Desconfie se o post foi divulgado por um perfil desconhecido e caso não apresente elementos básicos como data, local, autoria ou link para uma fonte confiável de informação. E uma busca simples no Google com palavras-chave pode ser suficiente para encontrar uma checagem sobre o assunto e evitar compartilhar esse tipo de conteúdo inverídico para amigos e familiares.