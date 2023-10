Vídeo de ‘motociata’ com participação de Bolsonaro em Belo Horizonte é de 2022

O que estão compartilhando: que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou uma motociata em Belo Horizonte (MG), no dia 7 de outubro. Vídeo publicado no Instagram mostra a extensão do passeio de motocicleta, com a seguinte legenda: “Mito em Belo Horizonte. Volta da mitociata! Alguma dúvida sobre o real vitorioso na disputa eleitoral? Alguma dúvida?”.

O Estadão Verifica investigou e concluo vídeo está fora de contexto. A gravação que mostra a extensão de uma motociata encabeçada por Bolsonaro na capital mineira é de 2022. As imagens foram publicadas no canal do portal Uai, no YouTube, no dia 25 de agosto. Na descrição do vídeo, o portal informa que o passeio de motocicleta com Bolsonaro aconteceu no dia 24. O trajeto teve como destino final a Praça da Liberdade, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, onde o então presidente realizou um discurso para apoiadores. O ato reuniu cerca de quatro mil motociclistas.

Passeio de motocicleta com o ex-presidente Jair Bolsonaro em Belo Horizonte aconteceu no dia 24 de agosto de 2022 Foto: Reprodução

Saiba mais: o autor da postagem aqui verificada compartilha o mesmo vídeo publicado pelo portal Uai, no Youtube. O perfil que compartilhou a gravação manteve o logotipo e a legenda presentes nas imagens originais e adicionou a data 07/10/2023 como um indicativo de que a motociata com Bolsonaro seria recente, o que não é verdade. Publicações semelhantes também circulam no Tiktok e leitores do Estadão Verifica pediram a checagem do vídeo por WhatsApp, no número (11) 97683-7490.

A motociata realizada por Bolsonaro em Minas Gerais em agosto do ano passado fez parte de um ato de campanha que começou na cidade de Betim e seguiu para Belo Horizonte, onde aconteceu o passeio de motocicleta até a Praça da Liberdade, região Centro-Sul da capital mineira. O ato de campanha e o passeio de motocicleta foram noticiados pelos veículos Estado de Minas, g1 e Terra.

A alegação enganosa de que a motociata teria acontecido no último sábado, 7, coincide com a data em que Bolsonaro esteve em Belo Horizonte neste mês. O ex-presidente e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chegaram na capital mineira na sexta-feira, 6, para cumprir agenda política. No último domingo, 8, Bolsonaro e Michelle participaram de uma marcha contra a descriminalização do aborto. O ato aconteceu na Praça da Liberdade.