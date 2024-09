Vídeo mostra gravação de propaganda de Boulos, não evento de campanha

O que estão compartilhando: que quase ninguém compareceu à agenda de rua do candidato Guilherme Boulos (PSOL), enquanto Pablo Marçal (PRTB) lotou uma motociata.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo de Boulos utilizado nas postagens não mostra uma agenda de rua do candidato, e sim uma gravação externa para material de campanha. A filmagem foi comparada aos registros da motociata promovida por Marçal no último domingo, 15, para alegar que o psolista tem baixa adesão de público em passeatas.

Postagem tira vídeo de Boulos de contexto para sugerir baixa popularidade do candidato Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: nas redes sociais, um vídeo que mostra Boulos sozinho em uma rua, acompanhado apenas por uma equipe de gravação, é compartilhado para sugerir que o psolista não atrai público em agendas de campanha. O vídeo, contudo, registra uma gravação externa para a campanha do candidato à Prefeitura de São Paulo, e não uma passeata esvaziada. Ao Verifica, a assessoria do deputado federal informou que a filmagem para o material de campanha foi realizada em 10 de setembro. Nesta mesma data, o candidato promoveu caminhadas pela zona leste da cidade no período da tarde. Imagens da agenda do psolista naquele dia foram divulgadas pela imprensa (veja aqui e aqui).

O vídeo que circula fora de contexto foi comparado a registros da motociata do candidato Pablo Marçal, realizada no último domingo, 15. As publicações contrastam uma suposta diferença de popularidade entre os candidatos. “Boules (sic) vs. Marçal na rua”, afirma a legenda de uma das postagens.

Conforme apuração do jornal O Globo, a campanha de Marçal informou que organizadores da motociata previam “20 mil motocicletas”, mas o evento teve público abaixo do esperado. A concentração foi iniciada às 10h, na avenida Olavo Fontoura, na zona norte da capital. Por volta das 11h, cerca de 200 motos estavam no local, alcançando a marca de aproximadamente 500 veículos após às 12h, segundo o jornal.

Como lidar com postagens do tipo: em período eleitoral, é comum que vídeos sejam tirados de contexto para promover ou prejudicar determinado candidato. Por isso, é importante ter atenção com conteúdos que forneçam pouca ou nenhuma informação sobre o material compartilhado. Verifique se se o contexto adequado da situação é indicado nas postagens, além de data e local do registro, e priorize sempre fontes confiáveis.