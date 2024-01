Vídeo com ‘retrospectiva’ de primeiro ano do governo Lula traz dados enganosos sobre impostos

Circula no WhatsApp um vídeo que faz um resumo do primeiro ano do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O material traz alegações enganosas sobre a área econômica, como a que houve aumento de 22% nos impostos, que o governo não estabeleceu nenhum acordo com outros países e que há uma dívida previdenciária de R$ 370 bilhões.

Leitores pediram a checagem por WhatsApp, no número (11) 97683-7490. Confira abaixo a verificação do vídeo:

Lula em celebração de Natal dos catadores e população em situação de rua em Brasília. Foto: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO

Aumento de impostos tributários em 2023

O que estão compartilhando: que os impostos tributários subiram 22% em 2023, conforme informado pela Unafisco.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo distorce um levantamento da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco). Na verdade, o estudo da Unafisco usa como base o Demonstrativo dos Gastos Tributários da Receita Federal. Os gastos tributários são medidas de desoneração ou renúncia fiscal, nas quais o governo deixa de arrecadar dinheiro. O levantamento mostra que os gastos tributários chegaram a R$ 641 bilhões em 2023, 22% a mais do que em 2022.

Viagens para o exterior e acordos econômicos firmados

O que estão compartilhando: primeiro ano do governo Lula não trouxe nenhum acordo econômico para o Brasil, apesar de o petista ter viajado quase 30 vezes para fora do País.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso que não houve acordo econômico. O governo firmou em abril um acordo de investimento com os Emirados Árabes Unidos no valor de R$ 12 bilhões para a construção de uma fábrica de diesel verde e de querosene de aviação sustentável na Bahia. O anúncio foi feito após viagem de Lula a Abu Dhabi.

Também em abril, na viagem de Lula à China, o governo informou ter firmado 15 acordos de cooperação entre os dois países. Os tratados abrangem as áreas de comércio, indústria, combate à fome, comunicação, inovação, pesquisa e tecnologia. Segundo o governo federal, a estimativa de geração de investimentos com esses acordos é de R$ 50 bilhões.

Além disso, o Brasil assinou com o bloco de países que formam o Mercosul um acordo de livre comércio com Singapura em dezembro, durante a 63ª Cúpula do Mercosul, no Rio de Janeiro.

O vídeo exagera o número de viagens internacionais do presidente: foram 24. Lula ficou 62 dias fora do País.

Dívidas previdenciárias

O que estão compartilhando: que os valores estimados de dívida previdenciária para este ano, R$ 370 bilhões, são de responsabilidade do governo Lula.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo confunde dois conceitos. A dívida previdenciária é o valor que empresas ou pessoas físicas deixaram de pagar ao Instituto Nacional de Seguridade Nacional (INSS). Ou seja: é dinheiro que estão devendo ao governo. De acordo com o relatório mais atual da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), publicado em 2023 com dados consolidados de 2022, essa cifra ultrapassa R$ 673 bilhões e representa 24,8% da dívida ativa da União.

O valor citado no vídeo faz referência à estimativa de déficit previdenciário. O déficit é a diferença entre a arrecadação e os gastos da Previdência. Em 2022, a equipe econômica do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estimou déficit de R$ 363 bilhões para 2023. Para 2024, a equipe de Lula estimou o déficit previdenciário em R$ 286,6 bilhões.