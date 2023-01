Vídeo de briga foi filmado em show em Salvador, não na posse de Lula

O vídeo de uma briga generalizada foi filmado durante a festa de réveillon de Salvador (BA) e não durante a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como alegam usuários no Instagram, Facebook e Twitter. “Só a posse do molusco pra nós proporcionar um momento ímpar como esse”, escreveu uma pessoa que compartilhou o vídeo da confusão no seu perfil do Facebook, no dia 2 de janeiro. Até esta sexta, 6, a publicação com a legenda enganosa obteve 324 mil visualizações.

O vídeo original foi publicado por páginas de notícias locais. As imagens mostram um grupo de pessoas brigando em meio ao público de um show de música. Durante a confusão, um homem cai no chão e outros três o chutam.

O Festival da Virada Salvador durou cinco dias (de 28 de dezembro a 1º de janeiro) e foi realizado na Arena Daniela Mercury, no bairro Boca do Rio, na capital baiana. O evento teve entre as apresentações a do cantor Thiago Aquino. É a voz dele que se ouve ao fundo do vídeo alvo desta checagem. Ele subiu ao palco na madrugada do dia 1º de janeiro de 2023.

Captura de tela da transmissão ao vivo do show de Thiago Aquino feita pelo canal do YouTube da prefeitura de Salvador.

O vídeo alvo desta checagem começa quando Aquino está cantando a seguinte estrofe da música “Ligação Covarde”: “Mas o ponto final eu usei ‘direitin’, quando tirei você da minha vida. A tua sorte é que eu...”. Na transmissão ao vivo do festival, feita pela prefeitura de Salvador, esse momento começa às 11:51:25.

As imagens a seguir mostram o mesmo momento do show. A primeira sob a perspectiva do vídeo alvo desta checagem. A segunda da transmissão ao vivo do show.

Captura de tela do vídeo alvo desta checagem. A seta branca mostra o telão do show. Naquele momento Aquino estava de costas para o público batendo uma selfie com o celular de um fã.

Captura de tela da transmissão ao vivo do show feita pelo Youtube. Momento em que Aquino usa o celular de um fã para bater uma selfie.

Veículos locais de comunicação noticiaram que o show do cantor teve briga generalizada e que pessoas ficaram feridas. A Agência AFP e o Boatos.org também classificaram como enganosas postagens que erroneamente atribuíram as cenas da “pancadaria” à posse de Lula.

A cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva ocorreu em 1º de janeiro, em Brasília. Próximo das 14h20 daquele dia, o comboio de Lula deixou o hotel em direção à Esplanada dos Ministérios, conforme noticiou a cobertura minuto a minuto feita pelo Estadão.

Ao longo da tarde não houve ocorrências graves na posse do presidente. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, somente uma pessoa foi detida após policiais a flagrarem com uma faca e fogos de artifício.

O Estadão Verifica entrou em contato com os perfis que disseminaram o vídeo fora de contexto. Nenhum deles respondeu até a publicação da matéria.