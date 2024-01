O que estão compartilhando: que diversas explosões estão sendo registradas no Irã, inclusive em bases militares e refinarias de petróleo.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: está fora de contexto. A gravação que mostra um incêndio em uma refinaria de petróleo é real e aconteceu no Irã, mas não é recente. O registro é de janeiro de 2023.

Vídeo de incêndio em refinaria iraniana não é recente, e sim de 2023 Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: por meio da ferramenta de busca reversa de imagens (veja como fazer aqui), o Estadão Verifica identificou que o mesmo vídeo foi amplamente divulgado em janeiro de 2023. O vídeo registra um incêndio em uma refinaria de petróleo, que fica próxima de Tabriz, na província do Azerbaijão Oriental. O incidente aconteceu no dia 28 de janeiro do ano passado.

No mesmo dia, uma série de explosões atingiu uma fábrica de armas do governo iraniano, localizada em Isfahan. Autoridades indicaram que o ataque noturno foi causado por drones. À época, o jornal The Wall Street Journal apontou Israel como responsável por coordenar a operação.

Pela proximidade dos eventos, o incêndio na refinaria foi associado aos ataques. Contudo, não há confirmação de que os episódios estejam relacionados. Pelo menos um bombeiro ficou ferido na ocasião e a mídia local não informou a causa do incidente.

Continua após a publicidade

Como lidar com postagens do tipo: Ataques militares são constantemente noticiados pela imprensa nacional e internacional. Para atestar a veracidade da alegação, busque por notícias em fontes confiáveis e sempre se atente às datas. É possível também fazer uma busca reversa de imagens para entender o real contexto da gravação disseminada nas redes sociais.