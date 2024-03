Vídeo de ‘mosquito gigante’ não mostra Aedes aegypti geneticamente modificado

Saiba mais: Circula nas redes sociais o vídeo de um “mosquito gigante”. O autor da filmagem compara o tamanho do inseto com um condimento alimentar em sachê e com o seu dedo indicador. De acordo com a postagem, que acumula mais de 150 mil visualizações no Instagram, as imagens mostrariam um Aedes aegypti geneticamente modificado, mas isso não é verdade.

A pedido do Estadão Verifica, Carlos Lamas, curador de diptera (ordem que engloba mosquitos, moscas, entre outros) do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (USP), analisou a gravação e afirmou que as imagens mostram uma mosca predadora da família Asilidae. “Essas moscas são bastante comuns e muitas espécies atingem tamanhos maiores que esta que aparece no vídeo. Portanto, não é um mosquito hematófago (que se alimenta de sangue), muito menos um Aedes aegypti geneticamente modificado”, explicou.