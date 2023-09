Vídeo de Nicolás Maduro sendo apedrejado em desfile é de 2017

O que estão compartilhando: que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi apedrejado em um desfile cívico no país nesta quarta-feira, 6 de setembro de 2023.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: o vídeo está fora de contexto. O fato realmente ocorreu, mas no dia 11 de abril de 2017, e não este ano. Na publicação que viralizou no Instagram, um youtuber afirma que Nicolás Maduro, “o amigo do Lula”, foi apedrejado pela população da Venezuela durante um desfile cívico e diz compartilhar imagens da ação da população. O episódio que ele trata como atual aconteceu durante um desfile militar na cidade de San Félix, no Estado de Bolívar, há mais de seis anos.

Foto: Reprodução

Saiba mais: O desfile era transmitido pela TV estatal, que interrompeu a transmissão quando as imagens passaram a mostrar o momento em que algumas pessoas atiraram objetos contra Maduro quando ele se despedia da multidão. As cenas foram parar nas redes sociais e foram publicadas na imprensa internacional.

O protesto que terminou com objetos lançados contra o mandatário da Venezuela não foram os únicos naquela época. Algumas semanas antes daquele 11 de abril de 2017, as manifestações se intensificavam no país em meio a uma forte crise econômica e uma guinada autoritária, como mostrou o Estadão.

Maduro foi atingido por ovos e pedras no final de um desfile militar em San Félix. Segundo a imprensa noticiou na época, diversas pessoas foram detidas por conta do episódio e cinco jovens de 15, 17, 18, 19 e 20 anos de idade foram presos por lançar “objetos afiados” contra o veículo do presidente.