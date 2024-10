Vídeo de raios azuis sobre loja de artigos de festa foi postado em 2020 por conta que faz edições

Por meio de uma busca reversa, o Estadão Verifica localizou o primeiro registro do compilado que mostra grandes nuvens avançando por uma cidade. A gravação foi feita em Perth, na Austrália, em 25 de fevereiro de 2020. Na época, as imagens foram publicadas pelo site Weather Channel e exibe um time-lapse – vídeo com velocidade aumentada – de uma tempestade.

O usuário creditado no vídeo, Kane Artie, é um fotógrafo e compartilhou a filmagem no Facebook. Ele descreve que a grande massa de chuva e vento foi observada perto de uma área do Aeroporto de Perth. O jornal Daily Mail também publicou uma notícia com o mesmo vídeo e explicou que ventos destruidores, granizos e raios atingiram a cidade, causando queda de árvores e inundações.