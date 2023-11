O que estão compartilhando: vídeo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é recebido por multidão em aeroporto da Argentina para posse do presidente eleito Javier Milei.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é enganoso. A gravação foi feita em Natal, no Rio Grande do Norte, em 8 de junho de 2017. Na época, o ex-presidente ainda ocupava o cargo de deputado federal e compartilhou o vídeo em sua conta do X (antigo Twitter).

Vídeo de recepção a Bolsonaro é antigo e foi feito em Natal, não na Argentina Foto: Reprodução

Saiba mais: Imagens de uma visita de Bolsonaro à capital do Rio Grande do Norte, Natal, em 2017, circulam fora de contexto nas redes sociais. No Instagram, a gravação foi compartilhada em postagem que afirma se tratar de uma recepção ao ex-presidente na Argentina após a eleição de Javier Milei à presidência do país – o que não é verdadeiro.

O vídeo mostra uma multidão de pessoas concentradas em um aeroporto aguardando a chegada de Bolsonaro. Entre os apoiadores, há pessoas vestindo camisetas com o rosto do ex-presidente e elas se empurram em busca de uma foto com ele. Logo no início da filmagem, é possível identificar o guichê da empresa Serra Dourada, uma locadora de veículos com unidade no Aeroporto de Natal.

Registros de outro ângulo da mesma ocasião foram publicadas no perfil oficial de Bolsonaro no X, em 8 de julho de 2017. “Chegando no aeroporto de Natal - RN. Obrigado sempre”, escreveu ele quando ainda era deputado federal. Na gravação, é possível identificar os mesmos elementos do conteúdo analisado, como o momento em que Bolsonaro recebe um par de óculos enquanto é levantado à multidão.

Continua após a publicidade

Em ambas imagens, é possível ver que Bolsonaro recebe um par de óculos enquanto é ovacionado pela multidão. Foto: Reprodução

Na época, o Estadão noticiou que cerca de 500 pessoas recepcionaram Bolsonaro no salão de desembarque do aeroporto da capital potiguar, quando se lançava como pré-candidato à Presidência da República. Ele teria ido até o local para participar de um evento promovido pela União Nordestina dos Plantadores de Cana de Açúcar.

Nesta segunda-feira, 20, o ex-presidente afirmou que foi convidado por Javier Milei para a posse como novo presidente eleito da Argentina. Em suas redes sociais, ele comemorou a eleição e confirmou que irá participar da cerimônia.

O Estadão Verifica já havia desmentido outro boato que utilizou o mesmo vídeo analisado. O Aos Fatos também checou a alegação.

Como lidar com postagens do tipo: É comum em peças de desinformação utilizar trechos de gravação fora de contexto para enganar os usuários e atribuir novos significados ao conteúdo. Uma dica é realizar a busca reversa de uma imagem estática do vídeo para verificar se a filmagem já havia sido compartilhado antes na internet e ajudar a checar a situação verdadeira por trás da publicação.