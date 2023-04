Vídeo de ‘recepção a Lula em Portugal’ não é atual e foi gravado em rodoviária de Brasília

O que estão compartilhando: que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido por gritos de “Lula ladrão, seu lugar é na prisão” em Portugal.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Na realidade, o vídeo que circula nas redes sociais mostra uma manifestação realizada em setembro de 2022, na Rodoviária do Plano Piloto em Brasília (DF).

Vídeo foi gravado em 2022, em Brasília. Foto: Reprodução

Saiba mais: As imagens mostram uma multidão de manifestantes entoando: “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”, em uma escadaria. Sobreposto ao vídeo, há a legenda: “recepção de Lula em Portugal”.

Na postagem do vídeo no TikTok, comentários afirmam que o protesto teria sido organizado na Rodoviária do Plano Piloto. Ao procurar pelos termos “Lula ladrão” e “rodoviária do Plano Piloto” é possível encontrar uma notícia que confirma a informação. O mesmo vídeo, postado ano passado e com a localização correta, também pode ser encontrado no YouTube.

A peça enganosa também foi compartilhada no Facebook, onde teve 5 mil compartilhamentos. A publicação faz parte de uma onda de desinformação sobre a viagem de Lula a Portugal, que teve início em 21 de abril. Outros boatos semelhantes já foram desmentidos pelo Estadão Verifica. Confira aqui e aqui.

Como lidar com postagens do tipo: é preciso atenção com alguns conteúdos virais:

Sempre pesquise em veículos de comunicação se existem notícias sobre o assunto relacionado. Se um vídeo que poderia causar repercussão midiática (como o analisado nesta matéria) não foi abordado pela imprensa nacional ou mundial, há chances do conteúdo ser enganoso ou falso.



Esse conteúdo também foi checado por Aos Fatos e AFP.