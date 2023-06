Vídeo de Sergio Moro em aeroporto teve áudio adulterado para inclusão de vaias

O que estão compartilhando: que o senador Sergio Moro (União-PR) foi vaiado no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, após a cassação do mandato do ex-deputado Deltan Dallagnol, e publicou um vídeo com o áudio editado para afirmar que foi aplaudido.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo original foi gravado no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, no dia 29 de novembro de 2016 e mostra o então juiz da Operação Lava Jato sendo aplaudido, e não vaiado. O Estadão Verifica localizou o vídeo publicado no YouTube pelo canal TV do Povo Minas no dia 1º de dezembro daquele ano, e é possível ouvir quando um homem diz: “Sérgio Moro, tamo junto! (sic)”. Em seguida, o homem vira a câmera para o próprio rosto e grita: “Sérgio Moro!”.

Foto: Reprodução

Um outro vídeo da mesma situação, gravado de outro ângulo, foi publicado no Facebook no início da tarde do dia 29 de novembro de 2016 por uma mulher identificada como Maria Toscano, que diz ter testemunhado o momento. Duas horas depois, ela postou uma imagem dentro de um avião, afirmando ter havido uma pane no motor, o que indica que estava mesmo no aeroporto. No vídeo publicado por ela, é possível ouvir pessoas gritando o nome do então juiz e o aplaudindo, como acontece no vídeo original.

Já o vídeo com áudio adulterado foi postado no Twitter pelo advogado Rodrigo Tacla Duran no último dia 7 de junho. Neste conteúdo, há um coro de fundo, seguido de palmas, em que se ouve: “Moro, pode esperar, a sua hora vai chegar”, como se fizesse referência a uma futura cassação de mandato de senador do ex-juiz da Lava Jato.

Tacla Duran é um conhecido antagonista da Operação Lava Jato e já foi acusado de ser operador de propinas da Odebrecht. O Estadão Verifica solicitou informações sobre sua postagem, mas não obteve resposta.

Moro, então, usou o Twitter para rebater o advogado e publicou uma montagem com os dois vídeos, afirmando que o original havia sido recuperado por um usuário da rede social. O autor da publicação, no entanto, disse que o vídeo verdadeiro tinha sido gravado em maio de 2018, após a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, o que também não é verdade.

Continua após a publicidade

Após a publicação de Moro, o deputado federal André Janones (Avante-MG) acusou o senador de ter editado o áudio da gravação para apagar supostas vaias. Os dois trocaram ataques pelo Twitter.

Saiba mais: A publicação mais antiga do vídeo em redes sociais foi identificada pelo Verifica no dia 1º de dezembro de 2016, em um canal no YouTube, mas há evidências de que a cena aconteceu dois dias antes, em 29 de novembro daquele ano.

Dez medidas contra a corrupção

Naquele dia 29 de novembro de 2016, a Câmara dos Deputados votou o texto das Dez Medidas Contra a Corrupção, de iniciativa popular. O texto final, que foi aprovado já na madrugada do dia 30, deixou de fora seis pontos da proposta original.

Antes da votação, no início da tarde do dia 29 de novembro, uma moradora do Espírito Santo publicou no Facebook um vídeo que mostra uma multidão gritando o nome do juiz Sergio Moro enquanto ele e seguranças sobem uma escada rolante no Aeroporto Santos Dumont, no Rio. Na legenda, a mulher escreveu: “Vivi pra ver ISSO!! !Sérgio Moro agora no Aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro!!!Povo aclamando!!!Eu estou arrepiada!!! (sic)”.

Vídeo gravado por moradora do Espírito Santo mostra Moro subindo escada rolante do Santos Dumont em 29 de novembro de 2016 Foto: Reprodução

O vídeo original mostra pessoas aplaudindo o então juiz, e a cena se encerra quando Moro e os seguranças estão prestes a subir uma escada rolante que leva à área de embarque do Santos Dumont. Já o vídeo gravado pela moradora do Espírito Santo é feito de outro ângulo, do topo da escada, mas é possível identificar pessoas gritando o nome de Moro, além dos mesmos seguranças que aparecem nas outras imagens.

Continua após a publicidade

Mulher que aparece ao lado do então juiz no vídeo original é a mesma de outros vídeos gravados no mesmo dia Foto: Reprodução

Há outro vídeo nas redes, publicado no dia 1º de dezembro de 2016, que também identifica o Aeroporto Santos Dumont e mostra os mesmos seguranças. Sem dizer quando a cena aconteceu, uma página de taxistas mostra um profissional identificado como Leonardo Nolasco pedindo apoio de Moro para a categoria.

Vídeo mostra taxista pedindo ajuda a Moro no mesmo dia, no Santos Dumont, no Rio Foto: Reprodução

Dois dias depois da passagem pelo Santos Dumont, Moro foi aplaudido na chegada ao aeroporto de Curitiba (PR). Naquele mesmo dia, 1º de dezembro de 2016, o juiz foi ao Senado apresentar sugestões para a nova Lei de Abuso de Autoridade.

Vídeo viralizou fora de contexto em 2018

Quase dois anos depois do episódio no Santos Dumont, o mesmo vídeo que viralizou agora com o áudio adulterado ganhou as redes. Na época, o áudio original foi mantido, mas a publicação circulou fora de contexto, sobretudo entre entusiastas da Operação Lava Jato. Joice Hasselmann, que ainda não era deputada federal, publicou as imagens em seu perfil do Facebook afirmando que tinham sido feitas no Aeroporto Santos Dumont, em 8 de abril de 2018, um dia após a prisão do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Outras páginas também publicaram o mesmo conteúdo, como o Movimento Brasil Livre (MBL) e a República de Curitiba, ambas afirmando se tratar da reação das pessoas à prisão de Lula na véspera, ordenada por Sergio Moro. Em 2 de maio, outra página chamada Portal Itiban, voltado para brasileiros no Japão, postou o mesmo vídeo, sem dizer, porém, quando ou em qual situação a cena tinha sido gravada.

Continua após a publicidade

No Twitter, uma usuária publicou o mesmo vídeo no dia 9 de maio daquele ano, postagem que foi agora usada como referência pelo apoiador de Moro, mencionado na rede social pelo próprio senador.

Áudio adulterado mistura coro de flamenguistas e vozes de apoiadores de Moro

O vídeo com áudio adulterado, postado por Tacla Duran na semana passada e republicado por diversas outras páginas, usa uma frase que viralizou após uma cena no vestiário do Flamengo em outubro de 2022. Na ocasião, após vencer a taça Libertadores da América, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, puxou um coro junto com os jogadores: “Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar”, se referindo ao Mundial de Clubes, que seria disputado no início de 2023 pelo time brasileiro.

No vídeo publicado na semana passada por Tacla Duran, é possível identificar que o áudio mescla gritos com o nome de Moro – do vídeo original – seguidos da frase “Pode esperar, a sua hora vai chegar”, sem mencionar o Real Madrid. A adulteração fica clara no momento em que o homem que grava o vídeo vira a câmera para o próprio rosto, mas o áudio não acompanha o que ele diz.

Após o Flamengo ser derrotado por 3x2 pelo Al-Hilal na semifinal, o coro virou meme e foi usado contra o time carioca em diversas outras partidas. O Al-Hilal acabou derrotado na final do Mundial justamente pelo Real Madrid.