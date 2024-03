O que estão compartilhando: um vídeo que mostraria o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um grande evento com apoiadores. “A esquerda mundial em pânico”, diz a legenda.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: está fora de contexto. A gravação mostra um jogo de futebol americano universitário com a presença de Trump. A postagem omite o cenário da filmagem, o que leva usuários nas redes sociais a acreditarem que o evento era dedicado ao ex-presidente dos Estados Unidos.

Vídeo de Trump em jogo de futebol americano circula fora de contexto Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: por meio de uma busca reversa de imagens (saiba como fazer aqui), o Estadão Verifica identificou que a gravação foi feita em um jogo de futebol americano universitário entre Carolina do Sul e Clemson. A partida ocorreu em novembro de 2023. Ao omitir o cenário da filmagem, a postagem induz usuários nas redes sociais a acreditarem que o evento era dedicado exclusivamente aos apoiadores de Trump. “Como é que diz que o Trump só tem 6 pontos na frente do Biden”, diz um dos comentários.

Na realidade, o Palmetto Bowl é um confronto anual entre a Universidade da Carolina do Sul e a Universidade Clemson, as duas maiores universidades do Estado da Carolina do Sul. Durante o intervalo, Trump entrou em campo ao lado do governador do Estado, Henry McMaster. De acordo com a CNN, o republicano recebeu aplausos e algumas vaias.

O vídeo foi publicado por Margo Martin, diretora-adjunta de comunicação de Trump. Abaixo, a gravação original, postada no X (antigo Twitter) em 25 de novembro de 2023.

Eleição dos Estados Unidos

Em 5 de março, eleitores de 15 estados americanos foram às urnas para definir os candidatos das eleições dos Estados Unidos. O dia é conhecido como Superterça, em razão da quantidade de estados que votam ao mesmo tempo. Trump venceu em 14 estados, mas perdeu para sua última rival, Nikki Haley, em Vermont. Hailey desistiu no dia seguinte, 6 de março, deixando o ex-presidente sem rivais republicanos.

Nesta terça-feira, 12, o presidente Joe Biden e Donald Trump alcançaram o número necessário de delegados do Colégio Eleitoral de seus partidos para concorrer às eleições, que devem ocorrer em novembro. Segundo a Associated Press, Biden conquistou 2.015 delegados, sendo 1.968 necessários para a indicação. Já Donald Trump obteve 1.228 delegados, ultrapassando o número mínimo de 1.215.

Como lidar com postagens do tipo: a peça verificada usa um vídeo real, mas descontextualizado, para fabricar um conteúdo enganoso. Nestes casos, é importante fazer uma busca reversa de imagens e entender o contexto original da gravação.