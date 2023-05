Vídeo distorce reportagem antiga para dizer que governo do PT vai acabar com Bolsa Família

O que estão compartilhando: Que o governo do PT vai acabar com o Bolsa Família por tempo indeterminado, que o ministro Flávio Dino quer desarmar a população e diminuir a fiscalização de operações federais para “passar drogas”, e ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer R$ 200 bilhões do orçamento secreto

O Estadão investigou e concluiu que: é enganoso. O autor do vídeo exibe uma reportagem veiculada em 23 de novembro de 2022 pelo Jornal Nacional, da TV Globo, e, ao mesmo tempo em que o vídeo é transmitido, faz comentários falsos sobre o que, supostamente, seria o conteúdo da matéria.

O que a reportagem realmente dizia sobre o Bolsa Família era que a equipe de transição do governo eleito e o Congresso não haviam chegado em um consenso sobre por quanto tempo o benefício ficaria de fora do teto de gastos. O novo governo lançou em janeiro deste ano o novo Bolsa Família no valor de R$ 600.

Foto: Reprodução

Sobre segurança pública, a reportagem falava que uma preocupação do futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, era que serviços essenciais da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal paralisassem por falta de recursos.

Já a alegação sobre Lula querer R$ 200 bilhões de orçamento secreto foi distorcida: o que o futuro governo queria era que esta quantia ficasse de fora do teto de gastos para bancar o Bolsa Família.

Saiba mais: A primeira alegação que aparece no vídeo é a de que o PT vai acabar com o Bolsa Família – na narração, o autor do conteúdo chega a afirmar que o programa já foi encerrado por tempo indeterminado e que as pessoas também não terão o auxílio gás. Além de isso não ser verdade, a reportagem usada como suposta fonte das informações não afirma em momento algum que os benefícios estão suspensos.

Segundo o JN, havia um impasse entre a equipe de transição do novo governo eleito e o Congresso Nacional a respeito do tempo em que o programa Bolsa Família – antigo Auxílio Brasil – ficaria de fora do teto de gastos. Na época da veiculação da reportagem – 23 de novembro de 2022 –, a PEC da Transição ainda não havia sido votada. Em 21 de dezembro do ano passado, ela acabou aprovada no Congresso.

O que o governo de Lula queria era que cerca de R$ 200 bilhões ficassem de fora do teto de gastos para bancar o programa, mas a PEC aprovada deixou de fora R$ 145 bilhões para o programa. No dia 2 de janeiro, o governo federal publicou uma medida provisória lançando o programa com auxílio de R$ 600 por mês, além do pagamento bimestral de 50% do valor médio nacional de um botijão de gás de 13 quilos.

A segunda alegação é de o futuro ministro Flávio Dino pretendia desarmar a população e enfraquecer operações federais para poder “passar drogas”. A reportagem do JN não afirma nada disso: além de não mencionar desarmamento da população, a matéria diz justamente o oposto sobre operações policiais:

“Já na área de segurança pública, a preocupação do senador eleito Flávio Dino, do PSB, é para o risco de paralisação de serviços essenciais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal no ano que vem por falta de recursos”, diz um trecho da matéria. O temor era que os recursos deixados no Orçamento de 2023 previsto por Jair Bolsonaro fossem insuficientes.

Não há menção do Jornal Nacional ao orçamento secreto, apenas aos R$ 200 bilhões que o governo eleito queria deixar de fora do teto de gastos.

Como lidar com postagens do tipo: O autor do vídeo usa uma tática comum para tentar convencer as pessoas sobre seu ponto de vista – ele apresenta como pano de fundo uma reportagem verdadeira do Jornal Nacional sobre o assunto, enquanto tece comentários ao mesmo tempo em que a reportagem é exibida. Isso confunde, porque a fala do homem acaba, por vezes, encobrindo a voz dos jornalistas.

Mesmo assim, é possível identificar que as afirmações da reportagem não condizem com as alegações feitas pelo autor do vídeo. Além disso, é sempre possível buscar pela reportagem original usando palavras-chave e conferir o conteúdo na íntegra, sem os comentários.