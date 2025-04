Vídeo imita voz de Drauzio Varella e exagera benefícios do abacaxi

O que estão compartilhando: vídeo com a voz do médico Drauzio Varella afirma que consumo diário de abacaxi pode clarear a pele, desinchar a barriga, limpar o intestino e aumentar a fertilidade de mulheres.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Não há registro de que o médico tenha listado esses supostos efeitos do abacaxi em entrevistas ou em conteúdos publicados pelo Portal Drauzio Varella. A assessoria do portal afirma que o vídeo imitou a voz de Drauzio usando inteligência artificial (IA). Uma especialista da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran) explicou ao Verifica que os benefícios do abacaxi foram exagerados e que o alimento não deve ser visto como uma solução milagrosa.

Médica nutróloga Aline Zanetta explica abacaxi é um alimento saudável, com propriedades nutricionais valiosas, mas não deve ser encarado como uma solução milagrosa. Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: O vídeo cita diferentes benefícios do abacaxi para mulheres, quando consumido todos os dias por duas semanas. A fruta é descrita como um superalimento. De acordo com a médica nutróloga Aline Zanetta, integrante do Comitê Científico da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), o termo “superalimento” não é reconhecido cientificamente. Segundo ela, o nome correto é “alimento funcional”. São itens que trazem benefícios à saúde, mas não devem ser vistos como medicamentos.

A médica afirma que o abacaxi é um alimento saudável, com propriedades nutricionais valiosas, mas não é uma solução milagrosa. “O consumo moderado dentro de uma dieta equilibrada é sempre recomendado, respeitando eventuais restrições individuais”, afirmou.

O vídeo analisado aqui afirma que, 24 horas após comer abacaxi, a pele vai parecer mais clara; depois de três dias, a barriga estará menos inchada; depois de sete dias, não haverá mais constipação; e depois de duas semanas, pode haver o aumento da fertilidade.

Para Zanetta, é preciso ter cuidado ao criar expectativas exageradas de benefícios. Ela explica que o abacaxi de fato pode ajudar na digestão, melhorar a aparência da pele e ter efeitos suaves na diminuição de retenção de líquidos. Mas tudo isso depende de uma alimentação equilibrada.

A nutróloga afirma ainda que não existem evidências científicas robustas ligando diretamente o consumo de abacaxi ao aumento da fertilidade.

Drauzio Varella não faz propaganda de tratamentos

A editora-chefe do Portal Drauzio Varella, Mariana Varella, afirmou que o médico “não faz nenhum tipo de propaganda, nem de medicamentos, nem de tratamentos”.

No vídeo abaixo, Drauzio alertou para o uso indevido de sua imagem e voz. Ele menciona a tecnologia de IA para produzir conteúdos cada vez mais convincentes.