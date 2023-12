Vídeo em que Bolsonaro é chamado de ‘mito’ é de Brasília, não de Buenos Aires

O que estão compartilhando: que foi gravado em Buenos Aires, na Argentina, um vídeo que mostra uma plateia aplaudindo e ovacionando o ex-presidente Jair Bolsonaro com gritos de “mito” enquanto ele subia em um palco.

O Estadão Verifica apurou e concluiu que: é enganoso. A gravação foi feita no dia 10 de agosto de 2022 e mostra o momento em que Bolsonaro chega ao Encontro Nacional do Agro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Foto: Reprodução

Saiba mais: Bolsonaro passou alguns dias na Argentina para cumprir agendas e participar da posse de Javier Milei à presidência do país, realizada em 10 de dezembro. Ele esteve acompanhado por cerca de cinquenta pessoas, segundo cálculos da revista Piauí, entre elas parlamentares, governadores e assessores.

Postagens feitas por membros dessa comitiva mostram que Bolsonaro foi bem recebido por apoiadores durante a viagem. Confira:

No entanto, o vídeo dele subindo em um palco com uma multidão chamando-o de “mito” não foi gravado recentemente em Buenos Aires, mas sim em Brasília no ano passado, na abertura do Encontro Nacional do Agro. Uma postagem feita no Instagram em 8 de dezembro, dia em que Bolsonaro chegou na Argentina, alegando de forma enganosa que a gravação era em Buenos Aires acumulou em 6 dias no ar cerca de 15 mil curtidas.

Encontro Nacional do Agro

No dia 10 de agosto de 2022, Bolsonaro, então presidente da República, participou do Encontro Nacional do Agro. Fotos desse evento postadas no Flickr do Palácio do Planalto coincidem com as imagens vistas no vídeo alvo desta checagem. Compare:

Captura de tela do vídeo desta checagem. A publicação informa de forma enganosa que a gravação foi feita em Buenos Aires. Da esquerda para direita as pessoas que aparecem de costas são: general Augusto Heleno, o então ministro de Justiça e Segurança Pública Anderson Torres, o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) João Martins da Silva Junior, Jair Bolsonaro, general Walter Braga Neto e o então ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil Marcos Montes. Foto: reprodução

Foto do Flickr do Palácio do Planalto do álbum “10/08/2022 Abertura do Encontro Nacional do Agro”. Da esquerda para a direitas as pessoas que aparecem de costas são: general Augusto Heleno, o então ministro de Justiça e Segurança Pública Anderson Torres, o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) João Martins da Silva Junior, Jair Bolsonaro, general Walter Braga Neto e o então ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil Marcos Montes. Foto: Clauber Cleber Caetano

No canal do Youtube “Sistema CNA/Senar” está disponível a transmissão ao vivo do evento. Ao colocar o vídeo supostamente gravado em Buenos Aires junto com a transmissão os áudios ficam sincronizados, provando que se são registros do mesmo momento, porém filmados de ângulos diferentes.

Assista a seguir na parte de cima o vídeo alvo desta verificação e na parte de baixo o trecho da transmissão ao vivo do Encontro Nacional do Agro:

Este conteúdo também foi checado pela Lupa e pela Reuters.