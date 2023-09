Vídeo em que ex-ministra do Meio Ambiente critica bloqueio de recursos do Ibama é de 2022

O que estão compartilhando: vídeo em que a ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira diz que o Ibama não tem dinheiro para realizar as atividades de prevenção do órgão. Sobre a imagem há a legenda: Ibama não tem dinheiro para nenhuma ação.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: está fora de contexto. É de novembro de 2022 o vídeo em que a ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira critica a falta de verbas para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizar ações contra o desmatamento. No trecho retirado de contexto, Teixeira se refere a um ofício assinado pelo ex-presidente do Ibama Eduardo Fortunato Bim, que comunicou a falta de recursos para financiar operações básicas do órgão devido a um bloqueio orçamentário de R$ 12,6 milhões realizado no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Izabella foi ministra da pasta de 2010 a 2016.

Postagem tira de contexto declaração da ex-ministra Izabella Teixeira para atribuir ao governo Lula um bloqueio de recursos no Ibama realizado na gestão Bolsonaro Foto: Reprodução

Saiba mais: A gravação retirada de contexto faz parte de uma entrevista coletiva concedida pelo grupo técnico de Meio Ambiente do governo de transição, que preparava um diagnóstico sobre a política ambiental do Brasil para o início do mandato do presidente Lula. Nas redes sociais, postagens sugerem que a falta de recursos criticada pela ex-ministra seria um problema provocado pelo atual governo.

Transmitida ao vivo no dia 30 de novembro do ano passado, a íntegra da entrevista coletiva pode ser conferida no canal oficial de Lula no YouTube. A partir de 1 hora 7 minutos e 20 segundos, Izabella fala sobre o combate ao desmatamento e, em seguida, menciona o ofício assinado por Eduardo Bim.

“Não tem dinheiro para prevenção nenhuma, acabou. Aliás, acabou de sair, eu estava lendo aqui, um ofício do presidente do Ibama suspendendo todas as atividades do Ibama porque não tem dinheiro. Acabou licenciamento. Ninguém viaja para mais nada, não tem fiscalização. Tá escrito”, disse Teixeira.

No mesmo dia da entrevista coletiva, o Estadão publicou uma matéria sobre a falta de recursos do Ibama. À época, o ex-presidente Jair Bolsonaro determinou um bloqueio de R$ 90 milhões no Ministério do Meio Ambiente. O valor bloqueado do Ibama foi de R$ 12,6 milhões.