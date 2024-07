Vídeo em que homem diz que agentes ‘pegaram o cara errado’ não é de autor de atentado contra Trump

O que estão compartilhando: vídeo em que um homem se identifica como Thomas Matthew Crooks, autor do atentado a tiros contra o ex-presidente americano Donald Trump. Na gravação, ele diz que odeia o republicano e que o Serviço Secreto dos Estados Unidos teria pegado a pessoa errada.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O autor da gravação não é Thomas Matthew Crooks, e sim um usuário da rede social X (antigo Twitter), que fingiu ser o atirador em um vídeo publicado na rede social. O responsável pelos disparos contra Trump foi morto por agentes do Serviço Secreto norte-americano no último sábado, 13, quando aconteceu o atentado em Butler, na Pensilvânia. Postagens do usuário que fingiu ser Crooks mostram que ele tem zombado de quem acreditou na história (aqui e aqui).

Autor da gravação não é Thomas Matthew Crooks, e sim um usuário da rede social X (antigo Twitter), que fingiu ser o atirador em vídeo Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: publicado no último domingo, 14, por um usuário que antes se identificava como @jewgazing, o vídeo falso circula em diferentes redes sociais. Na gravação, o homem que finge ser o atirador diz: “Meu nome é Thomas Matthew Crooks. Eu odeio republicanos. Eu odeio Trump. Adivinhe? Você pegou o cara errado”. Após a gravação viralizar, o autor do vídeo trocou seu nome de usuário para @Poopy_Tool_Fan. Ao comparar imagens de Crooks divulgadas pela imprensa com o homem que aparece nas imagens, é possível observar características que diferenciam uma pessoa da outra. O atirador tem o rosto mais oval e nariz mais curto do que o do rapaz que se passa por ele. Mesmo assim, pessoas que se depararam com a gravação acreditaram que o recado teria sido gravado pelo autor do atentado contra Trump.

Em uma postagem que compartilha o vídeo mentiroso no Instagram, comentários como: “Petista americano, as características são as mesmas” e “Cara de petista não nega”, demonstram que a gravação não foi interpretada como uma piada por alguns internautas.

Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, foi identificado pelo FBI como o homem que atirou contra Trump e o atingiu de raspão na orelha durante um comício. O serviço de inteligência norte-americana acredita que o atirador agiu sozinho e investigadores ainda buscam a motivação para o ataque a tiros que deixou um morto e dois feridos.

Desde que o atentado tomou o noticiário internacional, imagens de falsos suspeitos têm circulado nas redes sociais. O Verifica mostrou que um jornalista italiano foi falsamente identificado como o atirador de Trump.

Publicidade

Assim como nos comentários exibidos nesta verificação, outros usuários que interagiram com o vídeo falso associaram a imagem de Crooks à esquerda. No entanto, ainda não se sabe quais as crenças políticas do atirador. Embora ele tivesse um registro eleitoral válido como republicano, o nome dele também aparece em um recibo de doações feitas em 2021 ao Progressive Turnout Project, um comitê progressista. A doação de US$ 15 foi feita em 20 de janeiro de 2021, mesmo dia da posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos.