Vídeo engana ao associar a Bolsonaro compra de combustível pelo Exército e greve dos aeronautas

Da compra antecipada de combustível pelo Exército à greve dos aeronautas: para a autora de um vídeo no Facebook, esses são sinais claros de que, em breve, haverá uma guerra no Brasil. Na realidade, o conteúdo viral distorce o sentido de textos publicados no Diário Oficial da União e trata como atípico um despacho habitual do Comando do Exército. A responsável pelo vídeo engana ainda ao mencionar a greve dos pilotos e comissários de bordo, iniciada na última segunda-feira, 19. A paralisação não tem como objetivo a liberação do espaço aéreo brasileiro para as Forças Armadas. A categoria pede aumento salarial.

Em pouco mais de sete minutos, a autora do vídeo feito originalmente para o TikTok recomenda que as pessoas comecem a “se programar” para “algo muito maior”, tendo em vista a publicação de quatro importantes decretos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Boa parte do que ela diz já vinha circulando em peças de desinformação, desmentidas pelo Estadão Verifica e pelo Projeto Comprova. Checagens mostraram serem falsas as afirmações de que um comboio do Exército foi à fronteira com a Bolívia após falas do presidente do Chile, Gabriel Boric, e de que o Exército e o Itamaraty teriam identificado uma ameaça externa na fronteira do Brasil. Também não é verdade que uma portaria publicada pelo Ministério da Defesa tenha instituído a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), tampouco que um decreto coloque o Brasil em Estado de Guerra e dê o controle das polícias ao governo federal.

A novidade fica por conta de duas novas alegações: de que Bolsonaro assinou um decreto pedindo liberação de quase R$ 19 milhões em verba para pagamento antecipado de combustível e de que o objetivo da greve dos aeronautas é liberar o espaço aéreo brasileiro para que aeronaves das Forças Armadas possam “transitar” sem colocar em risco a vida de civis. As duas afirmações são enganosas.

Despachos do Comando do Exército

Bolsonaro não assinou um decreto sobre pagamento antecipado de combustível. Na realidade, o comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, publicou três despachos sobre o tema. As publicações estão disponíveis no Boletim do Exército nº 49/2022, de 9 de dezembro deste ano.

No documento, há três Despachos Decisórios, todos do dia 29 de novembro, autorizando o pagamento antecipado de combustível à empresa Vibra Energia S.A. O primeiro autoriza o pagamento de R$ 10.072.463,84 para compra de 500 mil litros de gasolina tipo C, 1 milhão de litros de óleo diesel tipo B S10 e 144.632 litros de óleo diesel tipo B S500. O pagamento se refere a um contrato feito este ano pela Diretoria de Abastecimento do Comando Logístico do Exército (COLOG).

O segundo despacho autoriza o pagamento antecipado de R$ 6.630.000, também à Vibra Energia S/A, para a compra de 1 milhão de litros de óleo diesel tipo B S10, referente a outro contrato deste ano do COLOG. O terceiro, também de contrato de 2022, tem um valor menor, de R$ 126.815,26, para compra de 19.877 litros de diesel B S10. Os três somam R$ 16,8 milhões, e não “quase R$ 19 milhões”, como afirma a autora do vídeo. Além disso, esta não é uma ação incomum do Exército.

A Reuters Fact-Check identificou que o Comando do Exército publicou pelo menos 70 despachos desde 2020 com conteúdo similar: a antecipação de pagamento para compra de combustíveis. Em todos eles, há uma justificativa para o pagamento antecipado: “o Exército Brasileiro não possui capacidade de tancagem para estocar todo o combustível necessário ao cumprimento de suas missões institucionais”. O fornecedor, então, atua como fiel depositário do combustível vendido. Com o pagamento antecipado, as unidades do Exército podem se dirigir aos postos da rede fornecedora em todo o território nacional e fazer o abastecimento quando necessário.

A autora do vídeo diz que chama atenção o valor do pagamento, mas os três despachos de 29 de novembro não são sequer os de valor mais elevado: em abril de 2022, por exemplo, o Comando do Exército autorizou, de uma vez só, o pagamento antecipado de R$ 46,9 milhões à Vibra Energia.

Greve dos aeronautas

Outra alegação mentirosa do vídeo é de que a greve dos pilotos e comissários de bordo da aviação civil, que começou nesta segunda-feira, 19, faz parte de uma estratégia de Bolsonaro para permanecer na Presidência da República. A autora do vídeo trata como anormal o fato de a greve ter data para começar e não para terminar e diz que isso acontece “porque o espaço aéreo brasileiro precisa estar livre para os jatos e as aeronaves das Forças Armadas consigam transitar sem intercorrências e sem colocar em risco a vida de civis e demais”.

Não há, entretanto, qualquer relação entre a greve da categoria e o resultado das eleições. O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) divulgou uma nota ao público no último dia 16 de dezembro informando sobre a greve dos comandantes, copilotos e comissários das empresas de transporte aéreo regular de passageiros e cargas cobrando recomposição das perdas salariais inflacionárias, ganho real e melhorias nas condições de trabalho.

Em assembleia no dia 15, eles decidiram paralisar as atividades das 6h às 8h nos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza, mantendo inalterados todos os voos com órgãos para transplante, vacinas e enfermos a bordo.

Ao Verifica, o SNA declarou que o movimento grevista “não tem nenhuma ligação política e o motivo é somente para melhoria das condições de trabalho da categoria”.

O Estadão Verifica tentou contato com o Exército e o Ministério da Defesa, mas não teve resposta até a publicação desta checagem. O perfil usado para a publicação do vídeo original no TikTok não está disponível, o que impediu o contato com a autora do conteúdo.