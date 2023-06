Vídeo engana ao sugerir empurrão de Lula em indígena durante evento

O que estão compartilhando: que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva empurrou um indígena durante o relançamento do programa Farmácia Popular.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Publicações nas redes sociais reproduzem um vídeo que mostra Lula cumprimentando o Cacique Marcos Xukuru, liderança do Povo Xukuru e representante dos povos indígenas de Pernambuco, durante o relançamento do programa Farmácia Popular na quarta-feira, 7, em Recife. O vídeo viral foi editado para mostrar apenas o momento em que Lula e o indígena separam as mãos. A versão original permite ver que na verdade eles estavam se cumprimentando.

Postagens enganam ao reproduzir trecho parcial de evento oficial com Lula. Foto: Reprodução

Saiba mais: Usuários replicaram a gravação com a legenda “Lula empurra índio” para distorcer o momento. Algumas postagens chegaram a reduzir a velocidade do vídeo para manipular o conteúdo e intensificar o movimento de Lula.

O vídeo original foi publicado pela jornalista Roberta Jungmann (veja aqui), da Folha de Pernambuco. É possível identificar que ele estava cumprimentando o cacique e, em sequência, soltou sua mão para acenar para a plateia.

A gravação aconteceu no relançamento do programa Farmácia Popular, no Centro Comunitário da Paz (Compaz), no Recife. Conforme o Ministério da Saúde, o programa passa a ofertar todos os medicamentos do rol de forma gratuita para a população indígena. A pasta ainda afirmou que irá facilitar o acesso ao programa para a população indígena aldeada.

O Cacique Marcos, que participou do evento enquanto liderança do Povo Xukuru e representante dos povos indígenas de Pernambuco, fez uma postagem sobre o evento em suas redes sociais, classificando-o como “momento histórico”. Em outra publicação - feita dois dias após o relançamento do programa -, o líder disse que Lula é “um companheiro antigo da luta do Povo Xukuru”. O Estadão Verifica entrou em contato com o cacique, mas não obteve resposta.

Em nota, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) negou o boato disseminado nas redes sociais: “O vídeo, assim como outros que têm circulado, é uma edição com legendas deturpadas e cortes maliciosos com objetivos de difamação política”, afirmou, em nota.

Como lidar com postagens do tipo: a peça desinformativa checada manipula um vídeo real ao apresentar apenas um pequeno trecho dele. É importante buscar pela gravação original de um vídeo, sem indícios de manipulação.