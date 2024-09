Vídeo engana ao sugerir que patrimônio de Guilherme Boulos aumentou 847 vezes em dois anos

O que estão compartilhando: vídeo do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) em que ele diz que o concorrente Guilherme Boulos (Psol) “conseguiu aumentar em 847 vezes o patrimônio dele em dois anos”. O empresário repete o aumento patrimonial duas vezes ao longo do vídeo, mas fala em acréscimo de “847%” e “8 vezes”.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Marçal errou ao falar em 847 vezes, mas se corrigiu logo em seguida. Postagens feitas nas redes sociais dão destaque apenas para o dado errado. O empresário refere-se ao fato de Boulos ter passado de R$ 21.055, em 2022, para R$ 199.597 mil este ano. O aumento foi de cerca de 8,4 vezes, ou 847,9% em termos percentuais. A principal evolução se deu por conta da inclusão de um imóvel na zona sul da capital paulista em nome de Boulos. Os dados foram declarados pelo próprio candidato à justiça eleitoral.

Vídeo engana que patrimônio de Boulos aumentou 847 vezes em dois anos; valor se refere ao percentual Foto: Reprodução/Redes Sociais

Saiba mais: Publicações repercutem um trecho de discurso de Marçal durante o evento da pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, em 4 de agosto, sobre o aumento do patrimônio de Boulos. A legenda da publicação leva a uma interpretação enganosa: o deputado federal não cresceu a sua quantia patrimonial em 847 vezes, e sim 847%.

No discurso, Marçal ironiza o fato de Boulos ter conseguido “aumentar em 847 vezes o patrimônio em dois anos”. Logo depois, ele diz que o parlamentar esteve “40 anos sem trabalhar” e no “primeiro serviço que ele arruma com o dinheiro do povo consegue aumentar em 847% o patrimônio pessoal”. O empresário ainda fala que o deputado pode ministrar “cursos de como aumentar em 8 vezes o seu patrimônio”. Há um dado errado nessa declaração, que foi repercutida pela postagem analisada.

Aumento patrimonial foi de 847%, não 847 vezes

No site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais da Justiça Eleitoral consta que Boulos declarou R$ 199.596,87 em patrimônio neste ano. Em 2022, quando foi eleito parlamentar, ele havia registrado R$ 21.055,07, referente a um automóvel e um depósito bancário. Isso significa que houve um aumento percentual de 847,9% em dois anos, o que resulta em um valor 8,4 vezes maior.

Um aumento percentual expressa o crescimento em termos de porcentagem sobre o valor inicial. Por sua vez, o aumento em vezes é um fator de multiplicação e demostra quantas vezes um valor final é maior que o inicial. Se o cálculo presente na legenda da postagem checada estivesse certo, o patrimônio declarado de Boulos seria de R$ 17,8 milhões, o que não corresponde ao registrado no TSE.

Publicidade

O aumento patrimonial do deputado federal ocorre principalmente pela inclusão de 50% dos direitos de uma casa situada no Campo Limpo, zona sul de São Paulo, no valor de R$ 171.758,00. Também foi declarado um carro celta de R$ 15.146,00, aplicação em renda fixa de R$ 11.876,87 e um depósito bancário de R$ 816,00.

Trajetória profissional de Boulos

No vídeo utilizado no boato, Marçal diz erroneamente que o candidato do PSOL esteve “40 anos sem trabalhar”, e que “no primeiro serviço que ele arruma, com o dinheiro do povo” aumentou seu patrimônio. Ele refere-se à eleição de Boulos para deputado federal, em 2022.

Os dados sobre a trajetória profissional de Boulos estão errados. Ele é graduado em filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), especializado em Psicologia Clínica e mestre em psiquiatria. Como informa o currículo Lattes do parlamentar, ele foi professor na educação básica e superior. Deu aulas na Escola Estadual Maria Auxiliadora, Faculdade de Mauá, Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e outras instituições.

Como lidar com posts do tipo: Neste caso, a publicação recorta um trecho de um vídeo de Marçal e o utiliza sem contexto para enganar sobre o aumento no patrimônio de Guilherme Boulos. Neste caso, seria necessário checar quais dos dados ditos pelo candidato do PRTB eram corretos. É possível verificar os valores declarados pelos candidatos no portal do TSE. Também seria importante realizar um cálculo em relação ao aumento percentual e de multiplicação patrimonial do deputado.