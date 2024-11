Vídeo não mostra tropas brasileiras rumo à Venezuela; imagens são do Paraná

O que estão compartilhando: que um vídeo recente mostraria tropas brasileiras se movimentando rumo à fronteira com a Venezuela, indicando uma escalada na crise entre os dois países.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O vídeo na verdade foi gravado em Ponta Grossa, no Paraná, bem longe de Roraima. As imagens circulam na internet desde o ano passado. O Exército comunicou ao Verifica que não houve movimentação atípica na fronteira do Brasil com a Venezuela.

Vídeo foi gravado em Ponta Grossa (PR) e não tem relação com a Venezuela Foto: Reprodução/Kwai

PUBLICIDADE Saiba mais: Na última semana, circulou nas redes sociais um vídeo que exibe uma fila de blindados em uma rodovia. Segundo as postagens, as imagens seriam atuais e mostrariam o avanço de tropas rumo à fronteira do Brasil com a Venezuela, sugerindo uma escalada na crise entre os países. Trata-se de desinformação. Não há registro de movimentação atípica do Exército na fronteira. Na rede Kwai, um usuário publicou o vídeo acompanhado do texto “O exército já se movimenta em direção às fronteiras da Venezuela. O exército tá indo com força máxima para combater a Venezuela”. No TikTok, um perfil compartilhou as mesmas imagens com a legenda “Crise à vista? Brasil começa a mobilizar tropas rumo à fronteira com a Venezuela”. Somadas, as publicações chegam a um milhão de visualizações.

A gravação na verdade foi feita em Ponta Grossa (PR), que fica a mais de 3 mil km de distância da Venezuela. Por meio de busca reversa de imagens, o Estadão Verifica identificou que o vídeo não é recente e circula há pelo menos um ano. Em uma postagem feita em setembro de 2023, um usuário do TikTok compartilhou a mesma filmagem com a legenda “Movimentação de blindados M113 Ponta Grossa - PR”.

Pelo Google Maps, é possível ver que o local que aparece no vídeo é a Rodovia Engenheiro Agostinho Schwab. Ali perto, a 2 km de distância, está localizado o 13º Batalhão de Infantaria Blindado.

Em resposta ao Estadão Verifica, o Centro de Comunicação Social do Exército informou que “a tropa do Exército no Estado de Roraima permanece adestrada e em situação de prontidão de forma estritamente preventiva”.

“Não há movimentação inusual de tropas na fronteira com a Venezuela”, comunicou. “A situação segue sendo acompanhada pela Força, conforme previsto na doutrina militar terrestre, visando a garantir a soberania do território e a segurança das fronteiras do Brasil. Postagens especulativas e irresponsáveis nas redes sociais somente contribuem para a desinformação da sociedade brasileira, pois não correspondem à realidade dos fatos.”

O Verifica também tentou falar com a assessoria de imprensa do 13º Batalhão de Infantaria Blindado, mas não obteve retorno até o momento.

Há uma tensão diplomática entre Brasil e Venezuela desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu transparência nas eleições venezuelanas realizadas em julho e evitou reconhecer a vitória de Nicolás Maduro no pleito sem a divulgação das atas eleitorais. No último domingo, 10, Lula afirmou que “Maduro é um problema da Venezuela, não do Brasil”.

