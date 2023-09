Vídeo mostra manifestação contra governo de Alagoas, não contra Lula

O que estão compartilhando: que vídeo mostra greves que tomaram o Nordeste por causa de cortes de verbas feitos pelo governo Lula.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo, que mostra uma passeata de pessoas vestindo verde, é de um protesto do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas (Sinteal) contra o governo de Alagoas. Os manifestantes cobram o reajuste da categoria. No início da gravação, inclusive, é possível ouvir uma pessoa citar no microfone o nome do governador, Paulo Dantas (MDB). O sindicato afirma que “não há nenhuma menção ao governo federal dentro das reivindicações”.

As imagens foram gravadas em Maceió, durante ato dos Sindicato dos Trabalhadores da Educação contra o governo de Alagoas. Foto: Reprodução

Saiba mais: O vídeo mostra várias pessoas com camisetas verdes e empunhando bandeiras enquanto caminham em protesto. O homem que gravou as imagens faz afirmações como “é Lula”, “o amor venceu”, “oito meses de governo, o amor é lindo, viva o amor” e “faz o L”. A gravação leva a crer que a manifestação tem relação com a gestão petista. Além disso, em postagens no Instagram foi acrescentada a legenda: “greves tomam o Nordeste por corte de verba do Governo Lula”.

O registro não é de um ato contra o governo federal. Nas roupas e bandeiras que aparecem no vídeo lê-se a sigla Sintea, do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas. A partir dessa informação, a reportagem procurou a assessoria de imprensa da entidade, que negou haver qualquer menção ao governo federal dentro das reivindicações. “O protesto faz parte de uma agenda de lutas aprovada em assembleia da rede estadual da Educação, diante da proposta de reajuste insuficiente do governador Paulo Dantas (PMDB) apresentada para a categoria”, explicou o sindicato. No início da gravação, inclusive, é possível ouvir uma mulher que conduz o protesto citar o nome do governador.

Informações sobre o ato foram registradas no site do Sintea. A caminhada ocorreu nas ruas do Bairro Benedito Bentes, em Maceió, em 31 de agosto, e reivindicava a implantação de reajuste para todos cargos e níveis da educação. No vídeo, é possível ver quando os manifestantes passam em frente ao templo da Igreja Batista Monte das Oliveiras, localizado no bairro onde se deu o protesto. Em outro trecho sa gravação aparece parte de uma faixa carregada pelos manifestantes que também pode ser vista em uma foto na página do sindicato.

No TikTok, o mesmo vídeo foi publicado em 30 de agosto, mas sem as legendas acrescentadas às imagens. O post afirmava se tratar de greve da Educação em Maceió e as hashtags traziam menções negativas a Lula.

A reportagem tentou contato com o responsável pela publicação no Instagram, mas não teve retorno.

