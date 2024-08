Vídeo faz comparação enganosa entre o patrimônio de Simone Biles e Rebeca Andrade

O que estão compartilhando: vídeo que compara o salário das ginastas Simone Biles, americana, e Rebeca Andrade, brasileira. A postagem diz que o salário de Biles seria de US$ 7 milhões (R$ 41 milhões) por ano, equivalente a cerca de R$ 3,4 milhões por mês. Já a brasileira ganharia R$ 20 mil por mês.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo considera um levantamento da Forbes para quantificar o rendimento anual de Simone Biles que considera também patrocínios e outros ganhos. Já o valor citado como rendimento de Rebeca Andrade refere-se apenas ao salário como atleta do Flamengo e desconsidera demais valores. O conteúdo verificado aqui circula no TikTok e no WhatsApp. Leitores pediram a verificação pelo número (11) 97683-7490.

O vídeo engana, pois considera um levantamento recente da Forbes para quantificar o rendimento anual de Simone Biles, mas considera somente o valor mensal pago pelo Flamengo à Rebeca Andrade. NA FOTO BILES E REBECA Foto: Alexandre Loureiro/COB. Foto: Alexandre Loureiro/Alexandre Loureiro/COB

Quanto ganha Simone Biles?

Estimativa divulgada pela revista Forbes indica que a ginasta americana Simone Biles recebeu US$ 7,1 milhões em 2023. Do total, US$ 7 milhões (cerca de R$ 39,8 mil) seriam de patrocínios. A medalhista tem parceria com várias marcas, incluindo United Airlines, Visa, a coleção de roupas de ginástica GK Elite e a marca de produtos para cabelos K18.

A Forbes previu que Biles poderia arrecadar ainda mais nas Olimpíadas de Paris, conquistando o pódio. O Comitê Olímpico e Paraolímpico dos EUA concede US$ 37 mil aos medalhistas de ouro, US$ 22,5 mil aos de prata e US$ 15 mil aos de bronze. Nesta edição, Biles conquistou três medalhas de ouro e uma de prata, totalizando US$ 135 mil. Na conversão, foram R$ 758,2 mil.

Quanto ganha Rebeca Andrade?

Após informar a remuneração de Biles, o conteúdo verificado diz que Rebeca Andrade “recebe o salário de R$20 mil por mês”. A cifra se trata somente do quanto a ginasta recebe como atleta do Flamengo. O valor foi firmado na última renovação de contrato, em 2021.

O vídeo ignora valores que Rebeca recebe com patrocínios. Ela é a quarta entre os atletas brasileiros com mais marcas patrocinadoras. São 12: Volvo, Panasonic, Adidas, Medley, Nivea, Parmalat, Riachuelo, Vult, Invisalign, Docile, Hemmer e Sankhya.

Publicidade

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) revelou um aumento nos valores das premiações para medalhistas nas Olimpíadas de Paris. Rebeca Andrade conquistou quatro medalhas nesta edição: uma de ouro (individual), duas de prata (individual) e uma de bronze (categoria de grupos). No total, a campeã olímpica faturou R$ 826 mil.

Medalhas olímpicas são taxadas no Brasil?

O autor do vídeo também alega que Rebeca deveria pagar imposto sobre as medalhas que ganhou. Não há cobrança de impostos sobre medalhas, troféus e similares recebidos por atletas brasileiros nas Olimpíadas de Paris. A isenção existe desde a aprovação de uma lei federal que vigora desde 2007.

A regra não se aplica aos prêmios em dinheiro recebidos por desempenho e pódios -- nestes, sim, incide o Imposto de Renda. Nesta quinta-feira, 8, o governo federal publicou a Medida Provisória 1.251/2024, que torna isentos também os rendimentos em dinheiro oferecidos aos esportistas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), Comitê Olímpico Internacional (COI) ou Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) nas Olimpíadas e Paraolimpíadas de Paris. A alíquota incidente em premiações que não sejam destes órgãos segue a tabela progressiva do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas (IRPF). A taxa é de 27,5%. Medalhas e troféus continuam isentos.

Medalhas olímpicas são taxadas nos EUA?

Não, mas em Paris, sim. Atletas estadunidenses que forem premiados nas Olimpíadas de Paris serão taxados, apesar de estarem isentos de impostos federais nos EUA para ganhos abaixo de US$ 1 milhão anuais. As informações são do Poder360, com base em matéria do Sportico.