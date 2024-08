Ponte no Rio Araguaia não foi interditada por Lula; obras começaram em 2019 e terminam este ano

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso porque a ponte que aparece no vídeo não está finalizada. Portanto, a travessia via balsa não é uma imposição do governo federal, mas sim o único meio viável para atravessar o Rio Araguaia por quem segue pela rodovia BR-153. A estrutura está sendo construída entre os municípios de São Geraldo do Araguaia, no Pará, e Xambioá, no Tocantins, e o governo federal prevê que esteja trafegável em novembro.

Também é incorreto dizer que é “a ponte do Bolsonaro” porque três governos diferentes já estiveram envolvidos na construção. Os trâmites para liberação da obra tiveram início antes do governo de Jair Bolsonaro (PL) e ela continuou a ser executada após o término do mandato dele.