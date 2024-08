Vídeo de Emmanuel Macron beijando homem em barco possui indícios de deepfake

O que estão compartilhando: vídeo em que o presidente da França, Emmanuel Macron, beija um homem em um barco.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso. O vídeo possui indícios da técnica de geração de conteúdos por meio de inteligência artificial conhecida como deepfake. É possível identificar distorções nos braços e na barriga de Macron na imagem viral. Esse tipo de erro é comum em vídeos criados artificialmente. A revista francesa Voici publicou fotos das férias do presidente na residência de verão de Fort Brégançon, no Mar Mediterrâneo. Uma das fotos mostra um homem segurando o presidente pelo pulso e pode ter sido usada para gerar o vídeo falso. Nenhuma das fotos da revista mostra Macron beijando o homem.

Vídeo de Macron beijando homem em lancha possui indícios de deepfake Foto: Foto

Saiba mais: Uma foto do presidente Emmanuel Macron curtindo as férias pode ter sido usada para gerar um deepfake que simula um beijo entre ele e um homem durante passeio de lancha. O registro original foi divulgado pela revista de fofocas Voici, em 2 de agosto, em uma sequência de imagens que mostram o chefe de Estado no Fort de Brégançon, sul da França, com familiares e amigos. O vídeo gerado é usado para criticar o fato de o presidente tirar férias no momento em que ocorrem as Olimpíadas em Paris. A postagem também é acompanhada de comentários de cunho homofóbico.

A partir da busca reversa das imagens (veja como fazer aqui), o Estadão Verifica encontrou as fotos originais de Macron publicadas pelo veículo e repercutido por sites franceses na internet. Entre as fotografias, não há registros do presidente beijando um homem, diferentemente do que alega a postagem analisada.

É possível ver apenas um momento em que um indivíduo agarra o pulso do presidente. Outro registro mostra a mesma pessoa o jogando na água.

A imagem pode ter dado origem ao vídeo que possui indícios de deepfake. Com uma análise visual do conteúdo, é possível notar uma anomalia nas mãos do homem próximo a Macron, com a duplicação do mesmo braço. Em outro momento, um buraco se abre na barriga do presidente. A tecnologia atual de inteligência artificial é capaz de gerar vídeos a partir de imagens estáticas, mas é comum que haja distorções em corpos e rostos.

Publicidade

Vídeo de Macron beijando homem em lancha possui indícios de deepfake Foto: Foto

Segundo a imprensa francesa, o presidente da França visitou o local com a esposa, Brigitte, após a abertura dos Jogos Olímpicos de 2024. O fato se tornou um motivo de crítica a Macron. “Em plena Olimpíada e enquanto o país não tem mais governo, o presidente decidiu sair de férias”, publicou a Voici.

O site francês de verificação Les Observateurs também checou o mesmo vídeo.

Como lidar com posts do tipo: O uso de inteligência artificial para geração de desinformação é cada vez mais comum. Antes de acreditar, faça uma pesquisa com ajuda da busca reversa pelas imagens e procure por informações confiáveis na imprensa profissional. O Estadão Verifica possui um material com dicas para te ajudar a identificar conteúdos criados artificialmente na internet.